满足中国本土对 EB 软件和服务日益增长的需求

上海2021年4月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 富有远见卓识的全球汽车行业嵌入式和互联软件产品供应商 Elektrobit (EB) 今天宣布与 诚迈科技 建立合作伙伴关系。诚迈科技专注于软件工程服务，之后将作为 EB 中国区增值代理经销商，分销和转售 EB 产品并为 EB 的中国客户提供工程和客户支持服务。

汽车软件市场发展迅速，呈指数级增长，行业专家保守估计2020年至2030年期间的年复合增长率将接近10%。由于中国市场对 EB 软件和服务的需求巨大，EB 与诚迈科技的合作，为中国汽车制造商及其供应商提供了开发下一代汽车所需的基础软件和专业服务。诚迈科技将分销 EB 基础软件系列的产品，包括其针对经典和自适应 AUTOSAR —— EB tresos 和 EB corbos 的量产解决方案。

“我们很高兴能与诚迈科技合作以满足中国日益增长的汽车软件需求，”Elektrobit 中国区总经理邹露君先生表示，“EB 的软件正在引领汽车工业的变革，随着诚迈科技加入 EB 在中国的经销商计划，我们能够更好地帮助本地客户加快项目进度、控制项目预算，从容应对汽车行业数字化转型带来的挑战。这对 EB、诚迈科技和我们的客户来说是三赢的。”

“我们很荣幸能够提供 EB 产品，进一步推动智能网联和移动出行创新在中国的发展，”诚迈科技高级副总裁邹晓冬表示，“软件在下一代汽车的开发中将持续发挥至关重要的作用，诚迈科技在 AUTOSAR 领域已有十余年的经验积累，我们将与 EB 一起，继续为汽车制造商和一级供应商提供敏捷高效的解决方案和技术服务。”

Elektrobit 选择诚迈科技作为中国区增值代理经销商 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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