错过了大连 等于错过了一次环球旅行？大连东南亚旅行_新浪时尚_新浪网

原标题：错过了大连，等于错过了一次环球旅行！ 作者：环球旅行 它是北方香港， 也是远东的迪拜。 同时，还是最没有东北特征的东北城市。 这里就是， 大连。 虽然地处东三省，但你绝不可能从一个大连人的嘴里听到“大碴子味”。 虽然是个标准的北方姑娘，但却能从这个175cm高个女孩的谈吐间，读出她娇小可人的一面。 它发展的迅猛，却也没忘记给念旧的人留一个去处。 但是随意框出的一个定格，都像是播放了一部从好久之前就开始记录的纪录片。 它虽不能与一线城市的繁华相媲美，但却有着专属于自己的节奏和浪漫。 你很难在这里看到急促的脚步，在诱人的夜色下，品尝美味的海鲜，享受每一个季节的馈赠，这才是生活！ 有人说，来一次大连，可以说省去了好几次出国的钱。 这里不是加拿大，却有着比加拿大更绚丽的秋色大道。 疾驰在这条大道，车速会不由自主的放慢再放慢，眼睛都不舍得眨一下。岂是一个美字能形容的，即使以油画的形式出现，也会令人惊叹这个画家用色大胆。 这里不是加州，却有着比加州更绝色的沿海公路。 酷热的夏天，行驶在这条梦想之路，一边是翠绿的山，一边是蓝色的海，清凉的海风拂面穿过每一根发丝。 这里不是东南亚，却有着比东南…