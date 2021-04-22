美"请勿前往"清单扩展至160国家和地区 包括中国大陆及港澳台美国cdc旅行接种_网易财经

用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 【环球时报综合报道】据 美国 有线电视新闻网20日报道，美国国务院周一表示，鉴于新冠疫情“给出行者带来前所未有的风险”，美国将自本周起依据本国疾控中心（ CDC ）的建议更新旅游警示，“请勿前往”国家清单将扩展至全球范围内大约80%的国家，将增加约130个国家。《环球时报》记者查询发现，美国国务院网站20日已作出上述更新。 美国国务院将全球 旅行 安全分为4级，第1级是最安全的“进行常规预防”，第2级是“提高警觉”，第3级是建议民众“三思而后行”，第4级是最严重的“请勿前往”。“请勿前往”清单原先包括34个国家：乍得、科索沃、肯尼亚、巴西、阿根廷、海地、莫桑比克、俄罗斯和坦桑尼亚等，目前清单已扩大到包括大多数欧洲国家在内的全球大部分国家和地区。中国大陆和中国香港被列为第3级，中国台湾和中国澳门被列为第1级。 美国国务院在一份声明中表示，对旅游警示的更新基于CDC最新的流行病学评估。CDC在其旅行建议页面上指出，“国际旅行会增加传播和感染新冠病毒的风险，CDC建议你推迟国际旅行，直到你 接种 好疫苗。” 本月初，CDC曾表示，已接种新冠疫苗的人可以…