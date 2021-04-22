"五一"将有2.5亿人出游 "高铁+旅游"产业链形成周边游自由行自驾火车票_网易财经

“五一”假期的 旅游 市场有多火热？从多个旅游热门目的地火车票在“五一”假期销售的“秒光”现象中可以管窥一二。 有公开报道显示，“五一”期间，国内旅游、探亲等出行需求将延续强劲复苏趋势，假期民航、铁路及公路客运出行客流规模预计将达到2.5亿人次左右。2.5亿人次出行的背后，一个不容忽视的现象是，随着 高铁 的建设，旅游市场正在形成明显的高铁消费带，而这些新出行方式的出现，也为旅游行业带来了多方面潜在影响。 “随着各条高铁线路的开通，各地也相继推出了多条‘高铁风景线’。高铁游方面，杭黄高铁、京沪高铁、合福高铁、贵广高铁、西成高铁等线路由于沿线风景优美，一直是游客颇为青睐的出游高铁首选。”驴妈妈旅游网CEO邹庆龄在接受《证券日报》记者采访时如是说。 “国内已经形成了明显的高铁旅游消费带，用高铁作为大交通覆盖高铁沿线的旅游目的地。”6人游旅行网创始人兼CEO贾建强在接受《证券日报》记者采访时也这样介绍。 “高铁+旅游”产业链形成 根据火车票预售情况，“五一”假期前一天（4月30日）的火车票大部分线路的车票出现了放票即“秒光”的情况。同程旅行平台4月30日火车票的查询量在放票开始前后较4月份…