标签智能健康 捷途丰富“旅行+”内涵

u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/9438BF81BC85ECBB541956DAE69BA47D98F9A4E3_size86_w660_h440.jpeg" />u003c/p>u003cp>u003cstrong>汽势Auto-First|张驰 发自上海u003c/strong>u003c/p>u003cp>4月19日，奇瑞捷途以“健康出行 智享捷途”为主题登录上海车展，携捷途X70 PLUS诸葛版、捷途X70 PLUS、全新一代捷途X90、捷途X90 PLUS等多款重磅产品亮相，展现深厚产品底蕴的同时，为用户描绘出未来智能健康出行的新蓝图。u003c/p>u003cp>中国汽车产业发展至今，显现出百年未有之大变革，中国品牌面临着转型与升级的双重挑战，身处电动化、网联化、智能化、共享化的“新四化”巨变之中，依托于奇瑞集团24年的雄厚技术支撑，奇瑞捷途由传统汽车向智能汽车、健康汽车、新能源化方向寻求突破，在“软件定义汽车”的智能化浪潮中，加速筑造未来智能健康出行新生态。u003c/p…