深耕“旅行+”战略 奇瑞捷途逆势狂奔「2021上海车展特别报道」_凤凰网

u003cp class="textAlignCenter">u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/03B295C8B0DAF078FCB7B7D9AE2294FBA6667886_size71_w800_h532.jpeg" alt="深耕“旅行+”战略 奇瑞捷途逆势狂奔「2021上海车展特别报道」" />u003c/p>u003cp>见习记者 刘凯 本报（chinatimes.net.cn）记者翟亚男 上海报道u003c/p>u003cp>在4月19日开幕的第十九届上海国际车展上，奇瑞捷途以“健康出行 智享捷途”为参展主题，携捷途X70 PLUS诸葛版、捷途X70 PLUS、全新一代捷途X90、捷途X90 PLUS等多款重磅产品亮相，展现深厚产品底蕴的同时，为用户描绘出未来智能健康出行的新蓝图。u003c/p>u003cp>身处电动化、网联化、智能化、共享化的“新四化”巨变之中，奇瑞捷途的故事总是能和“速度”挂钩，但奇瑞捷途从来追求的不只是“速度”。事实上，诞生于中国车市下滑拐点的奇瑞捷途，能够在短…