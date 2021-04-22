临近“五一”酒店“捂房”提价超2倍 热门路线现“售空”假象再高价出售-财经-金融界

本报记者 贾丽 临近“五一” 黄金 周，热门城市的火车票、机票遭到抢购，而爆款旅游产品也几乎售空。 《证券日报》记者调查发现，热门城市的酒店和部分火爆线路的旅游产品也被临时提价，价格分别上涨200%和100%以上，部分酒店房价短短一周内上涨2倍，甚至发生“捂房”现象。而此前，这些部分酒店已经经过一轮提价，有的甚至比平时上涨了5倍。 与此同时，部分热门旅游路线被制造“售空”假象，包装后二次出售，价格却高了数倍。 国内旅游这一“疯狂”背后是何原因，黄金周旅游是否会对全年消费提前透支？旅游市场“火爆”背后乱象四起，监管怎样到位？ 临近“五一”部分酒店临时调价 房价暴涨2倍以上 “节假日前，酒店价格上涨是常事，也是潜规则，但是今年酒店价格，确实也是出乎意料地高，但即便是这样，热门 旅游景点 的酒店也出现了‘一房难求’。”一位导游向《证券日报》记者表示。 在很多热门城市，酒店和民宿的预订量都在不断攀升，部分热门城市的酒店价格，比往年高得“离谱”了不少。 “目前，四川热门商圈和景点的酒店几乎售空，部分高价房型还有，但…