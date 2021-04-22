北美台商标竿卓越讲堂第27场 介绍洛台商会

北美台湾商会联合总会 北美台商 标竿卓越讲堂 介绍 洛杉矶台美商会 。驻洛杉矶台北经济文化办事处处长黄敏境提供视讯致词影片。（袁玫／大纪元） 北美洲台湾商会联合总会第33届总会总会长吴怡明在去年2020年7月，正式上任以后刚好碰到疫情，立即推出“北美台商标竿卓越讲堂”，用视讯的方式，不让疫情限制住商会的一些商业活动。在今年最后的30场活动中，安排了“认识北美台湾商㑹系列讲座”，每一位会长将他们整个商会过去的成就、历史，过去每届的名誉会长们的努力，在商会里面所造成的成就，都在视讯讲堂里面介绍给大家认识。他说：“今天的活动为他任内第95场线上讲座。” 北美台湾商会联合总会北美台商标竿卓越讲堂介绍洛杉矶台美商会。（袁玫／大纪元） 本次讲座，主办单位洛杉矶台美商会（TACCLA）会长刘雅薇致词表示，很高兴能邀请到许多重要贵宾及商会先进上线参加讲座活动。 北美台湾商会联合总会北美台商标竿卓越讲堂介绍洛杉矶台美商会。（袁玫／大纪元） 世界台湾商会名誉总会长/杨信、北美台湾商会联合总会名誉总会长田诒鸿均亲自上线。国策顾问杨信致词表示，商会创会至今会务蒸蒸日上，目前有两位国策顾、8位侨务委员，可谓人才…