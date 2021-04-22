酒店 篇七十二：坐拥中吴文化与江南风范的“宝藏酒店”，这一次我们住在风景里_国内酒店_什么值得买

酒店 篇七十二：坐拥中吴文化与江南风范的“宝藏酒店”，这一次我们住在风景里 2021-04-22 10:36:36 0点赞 1收藏 0评论 楼台疏占水，冈岸远成山。作为百园之城，常州似乎是江南庭院里的娇羞小姐，低调地绽放着它的美好。亭台楼阁的静谧雅致，小桥流水间的温柔人家，波光潋滟中晚风拂过，江南风情都化在常州城中，也应了那句诗所说，“尽日草深映，无风舟自闲。”恬静自在的常州，也一定会给旅人留下美好的回忆。 in姐这次来常州，选择了常州中吴宾馆。占地将近400亩的园林式酒店，设计者精心营造的溪湖相映的江南诗意园林景观，亭台间的流水潺潺，毗邻京杭大运河的舒适静谧。从机场驱车来到酒店只需要30分钟，杭州和上海自驾来这里都只需2-3小时，从上海坐高铁只需要1个小时左右。幽静自得的江南水乡风光，都可以在这里找到。 中吴宾馆继承了常州明朝名园“东第园”的造园精髓融合了接待功能，建造了一座园林。 每一处细节都在书写着浓浓的江南诗意。溪湖相映的江南诗意园林景观，小桥流水、波光潋滟、花草扶苏，在这里能体会到园林的意犹未尽之美。﻿ 江南风情与时代的温柔碰撞 中吴宾馆作为常州的明信片，它融合了中吴文化、江…