探秘地球秘境雅鲁藏布江大峡谷 稀有动物让人大开眼界

位于我国藏东南的雅鲁藏布江大峡谷，主体在西藏墨脱县，全长504.6千米，平均深度2268米，被证实为地球上最长、最深的峡谷，这条因为地势险要几乎与世隔绝的深谷幽境却成为了许多古老珍稀物种的隐居乐园，因为远离人类活动的影响而自由繁衍至今。最近，对于雅鲁藏布江大峡谷的首次深入科学监测已取得数据结果，我们来了解这一片地球秘境。 受国家林草局保护地司的委托，北京大学和北京林业大学的科研团队在位于藏东南的雅鲁藏布江大峡谷开展了系统性的生物多样性调查。中国最长的高原河流雅鲁藏布江，在流经喜马拉雅山脉的南迦巴瓦峰时，为绕过山体而出现一个江流陡转的大拐弯，也形成了与大拐弯同样闻名于世的雅鲁藏布江大峡谷，这一大自然的神奇之作也造就了藏东南生物多样性最丰富的区域。 来自印度洋的暖湿气流沿着河谷的通道进入到墨脱县境内的峡谷地带，带来了温润的气候和丰沛的降水，也孕育了西藏唯一的热带雨林和瑰丽纷呈的森林生态系统景观。 在克服了重重困难之后，科研人员将首批80台红外相机布设到了之前几乎无人涉足的原始森林等重点生态功能区。 除了西藏唯一的热带雨林，大峡谷地区还分布了温润区陆地生态系统中几乎所有的自然植被类型，被喻为…