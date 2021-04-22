打好“绿色牌” 吃好“旅游”饭 2021-04-22 09:20:39 4月中旬，大别山余脉下的宿松县趾凤乡，果树成片、溪水潺潺，引来络绎不绝的游客，大家在这里品尝老锅老灶的味道，领略好山好水好风光。 趾凤乡西北角的白崖寨风景区被誉为“南国小长城”，有着近千年的历史，景区内物种丰富、悬崖峭壁，2019年获评4A级风景名胜区。“听说这里有一块红色根据地，带着一家人过来玩玩，领略这里的风土人情，了解那段红色革命史。”清明假期，来自河南郑州的游客葛建喜经人推荐前来参观游玩。 “整个清明假期，游客量有近千人次。目前红色文化资源是一大热点，全乡全年游客量超过5万人次。”承担该乡景区管理运营的中青旅负责人介绍。 山水田园不仅美丽，还能带来实实在在的收益。记者走进街道上的一家农家乐，经营者张爱珍、张爱琼两姐妹正坐在院门口择菜。餐厅打理得干净整洁，水池里养着几尾鲜活的鲫鱼，新鲜的蔬菜带着些许水珠码放在竹篮里。 “我手上择的这个叫做苦菜，是山里挖来的纯天然野菜，有清热降火的功效，店里卖的鸡鸭鹅也都是自家养的，非常受顾客青睐。”张爱珍笑眯眯地介绍道，“以前出去打工不仅离家远，收入也不高。家乡大力发展旅游经…