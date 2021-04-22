5天小长假，大连有“惊喜”！_旅游_大连新闻网

5月1日起，近300场文旅体和商业活动全面开启。大连即将绽放缤纷活力。 4月22日，大连市政府新闻办公室召开大连市“五一”春季活力行动新闻发布会，邀请大连市政府副秘书长、“五一”春季活力行动协调领导小组副组长汤凯，大连市经济合作服务中心主任、领导小组副组长薛雁翔，大连市文化和旅游局副局长、新闻发言人姜微，大连市体育局副局长、新闻发言人苗治文，大连市商务局二级巡视员宁松岩，大连市疾病控制中心主任孙克介绍相关活动安排，并回答大家关心的问题。 五一期间近300场活动 打造活力大连 去年以来，为了有效应对新冠肺炎疫情对大连市经济发展尤其是消费领域发展造成的冲击影响，大连市多措并举，精准施策，全力推动了企业复工复产、复商复市、促进我市经济平稳向好发展，尤其推动消费市场的复苏回暖。特别是举全市之力成功举办了贯穿夏秋两季的“2020大连购物节·0411消费季”主题活动，跨年度的“冬季促消费”活动，以及近期受到市民广泛关注和踊跃参与的“2021大连春季促消费”活动，极大带动了消费回补和消费潜力释放，有效激发了城市内在活力，促进了城市功能和城市品质的提升。 为了继续巩固和延续这种良好的发展态势，充分发…