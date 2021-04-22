中青网评：“高速+旅游”，便捷交通串起美丽中国-新闻频道-华龙网

早上在千年瓷都景德镇领略陶瓷之美，中午在最美乡村婺源篁岭观赏梯田花海，下午便能到世界地质公园感受“黄山归来不看岳”的绝美盛景……近日，央视特别节目《沿着高速看中国》走近了景婺黄高速，带领人们在快旅漫游中领略“高速旅游长廊”的魅力与风情。 沿着景婺黄高速，一路旅游景点丰富。高速公路的便捷，拉近了景点之间的距离，让游客留在景区的时间越来越长，花费在旅途的时间越来越短，旅游时间得到更充分的利用。在快旅慢游中，更能让人感受到旅游的诗意与从容。 快旅慢游，串起最美风景线。景德镇，千年窑火见证历史变迁；婺源，森林覆盖率达82%，是全国生态农业示范县；黄山，是国家级风景名胜区和疗养避暑胜地……蜿蜒其间的景婺黄高速公路，如同一条玉带，穿行在青山绿水之间，串联起一个个文化景观，是一条旅游生态示范路，也是一个名副其实的“文化走廊”。行走于这一路，最美风景总在路上，让人不得不赞叹于祖国江山之美，自豪之感油然而生。 快旅慢游，提升旅游幸福值。在婺源篁岭景区，46岁的乡村摄影师曹加祥挎着相机走在村头巷尾，看到喜欢的砖雕、木雕、石雕就停下脚步，按下快门；来自江苏南京的30余名亲子研学团队来到景德镇陶溪川陶瓷文化创…