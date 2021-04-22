河北涉县：“旅游＋产业”助力乡村振兴_河北新闻网

“送你一片油菜花海！”“春暖花开，为你而来”“一起去庄上油菜花田打卡”……近日，涉县千亩油菜花田的视频刷爆了抖音和朋友圈，众多游客和摄影爱好者纷纷来这里打卡，在千亩油菜花田中赴一场春天的“约会”。 今年，涉县在河南店镇庄上村、胡峪村种植冬油菜326亩、春油菜820亩，打造出千亩黄金油菜花海的壮美景观。四面八方的游客纷纷来到这里，在油菜花海中拍照、赏花，体验与大自然零距离接触。 近年来，涉县以乡村旅游为抓手，大力实施乡村振兴战略，通过“旅游＋产业”形式，吸引游客，壮大产业，助力百姓增收。“这个扇叶转起来就能给水里增加氧含量，鱼儿呼吸就更顺畅。”河南店镇庄上村鲟鱼养殖基地老板王计顺介绍说：“游客们可以拿渔网自己去鱼塘捞鱼，捞上来的鱼可以在我们这里现做，可鲜了。”赏花过后，不少外地游客来到鲟鱼养殖基地体验捞鱼，到附近的农家乐品尝原汁原味的农家饭，充分感受乡村生活的安闲与惬意。 美景与产业相成，产业与美景相辅。涉县在清漳河畔打造了产品优质、产地优美、装备先进的现代渔业优势区，推动特色水产业聚集发展，促进全县渔业绿色高质量发展。2021年预计全县水产产业规模稳定在79万平方米，水产品产量将达到3…