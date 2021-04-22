“Real Power for Real People”（赋身体以元气）推广活动如今已影响数百万消费者，展示了坚果和干果的“元气”，以及其与“态度免疫”的联系

西班牙雷斯2021年4月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — “Real Power for Real People”运动于2020年10月27日启动，其核心理念是“食用坚果与干果能够为身体提供应对日常挑战和全免疫所需的“元气”。该活动将于2021/2022年扩大，向更多新的受众推广，继续以“Real Power for Real People”概念为基础。

宣传片视频： https://youtu.be/ElicMmVtg3I

该活动的主要视频鼓励消费者在日常饮食中添加坚果和干果，在YouTube上获得超过175万次观看量。INC还携手全球17个国家的30位社交媒体大迦，他们拥有超过7百万名粉丝，共同推广这一概念。上述大迦的帖子总共获得了超过150万次互动，活动标签#ShareYourNutfruitPower获得330多次发布。

此外，INC开发了一套工具包，INC会员可以通过工具包在各自市场加入并分享“Real Power for Real People”概念。80多家INC会员报名参加，助力传播坚果和干果的益处。

INC执行主任Goretti Guasch在谈到这场运动时表示：“关于免疫的话题因新冠疫情而广受关注，我很高兴看到这项运动将坚果和干果定位为消费者的健康选择并取得了成功。我们期待着明年的活动开展，以及如何在这一概念基础上延伸扩大。”

相关链接 :

https://www.nutfruit.org/

INC宣传片向全球数百万人展示坚果和干果益处 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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