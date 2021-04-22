中国上海2021年04月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ – 深圳2021年4月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着人们生活水平的不断提高，重大疾病的发病率也呈年轻化趋势。根据《2020招商信诺人寿理赔年报》显示，癌症等重大疾病呈现年轻化趋势，从重疾赔付年龄来看，30岁以下人群罹患重大疾病占比约为10%。虽然随着医疗技术的发展，越来越多的疾病已能被治愈或控制，但昂贵的治疗费用也让大多数人难以承担，因此，一份重疾保障显得尤为重要，将有助家庭从容应对重疾风险所带来的高昂治疗费用及收入中断的经济损失。

深耕客户多元化保险保障需求的招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“招商信诺人寿”），不断升级改造保险产品，推出一款模块化的新定义重疾险产品 — “臻享康健”保险产品计划，以期让产品更贴合客户需求，给客户更广泛的保障。根据不同人群的特性及需求，招商信诺人寿“臻享康健”保险产品计划包含三大保障组合：针对0-5岁儿童的“臻宝贝”重疾保障计划、针对0-50岁人群的性价比之选“臻惠保”重疾保障计划，以及针对追求保障覆盖更广泛的“臻能保”重疾保障计划，真正为客户解决“大病有钱治、就医有资源”的保障需求。

其中，招商信诺人寿“臻惠保”重疾保障计划作为招商信诺人寿2021年力推的性价比之选，其特色鲜明，回归保险保障本质，适合0-50岁预算有限又有高保额需求的人群。该产品具备如下四大优势：

高保障更安心 ：保障120种重疾，最高可赔付70万，“专项”疾病治疗资金，守护健康人生。

：保障120种重疾，最高可赔付70万，“专项”疾病治疗资金，守护健康人生。 终身呵护更周全 ：交30年即可保终身，提前规划终身重疾保障，抵御疾病带来的损失风险。保障期内如未发生重疾赔付，被保险人因意外或在等待期后因疾病身故也可以获得身故保险金。

：交30年即可保终身，提前规划终身重疾保障，抵御疾病带来的损失风险。保障期内如未发生重疾赔付，被保险人因意外或在等待期后因疾病身故也可以获得身故保险金。 轻度疾病可豁免： 可选轻度疾病保障，涵盖40种轻度疾病，轻度疾病不分组最多赔3次，每次赔付30%重疾基本保额，并且首次确诊即可豁免整张保单剩余保费。

可选轻度疾病保障，涵盖40种轻度疾病，轻度疾病不分组最多赔3次，每次赔付30%重疾基本保额，并且首次确诊即可豁免整张保单剩余保费。 大病就医更省心：保障期内若经二级及以上公立医院诊断患有或疑似患有合同约定的疾病，被保险人可以在全国170个城市地区922家三甲医院享受专家门诊诊治服务、住院和手术协调服务、专人陪同就医服务。

投保示例：

30岁的A先生看到周围的亲人、朋友生病花了高额的医疗费用治疗疾病，而且看病过程困难重重：约不到专家门诊、住院床位紧张……所以希望趁年轻给自己备一份重疾保障，弥补未来健康风险可能给自己及家人造成的经济损失、提升治疗的标准，因此购买了“招商信诺‘臻惠保’臻享康健重大疾病保险产品计划”，重疾基本保额40万，交30年保终身，每月交费754.95元。

32岁的时候，A先生不幸确诊原位癌（第一次轻度疾病），获得12万元的轻度疾病赔付，且后续的保费不用再交，合同继续有效。

50岁的时候，A先生做了冠状动脉介入手术（第二次轻度疾病），获赔12万，合同继续有效。

70岁的时候，A先生不幸患中度肠道疾病并发症（第三次轻度疾病），获赔12万，合同继续有效。

80岁的时候，A先生不幸罹患胃癌（重度），符合主合同中约定的重大疾病。获赔重疾基本保额40万元，合同效力终止。

上述示例中，A先生共交费2万多元，预计可获得赔付76万。

注：

1. 投保示例仅供参考，具体以保险合同为准。

2. 欢迎登陆招商信诺人寿官网的健康保险产品版块了解或购买“臻惠保”臻享康健保险产品计划。

相关链接 :

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招商信诺人寿推出“臻享康健”保险产品计划 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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