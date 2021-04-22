引领行业可持续发展

上海2021年4月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月22日，在第52个世界地球日到来之际，联合利华中国推出了全球市场第一款使用碳捕捉技术制备表面活性剂的清洁产品 — 奥妙“空气”洗衣凝珠*。这是联合利华致力“碳中和”道路上的又一创新成果，将有效推动行业“绿色”变革，助力人们向着可持续生活持续迈进。

可持续商业，助力“碳中和”

绿色经济已成当今世界发展趋势。中国作为全球第二大经济体，更是提出了2030年前“碳达峰”，2060年前“碳中和”的积极目标，以助力全球绿色低碳发展转型。联合利华作为一家以“让可持续生活成为常态”为使命的跨国企业，始终以扎实的步伐推进着全球可持续商业发展。2020年9月，联合利华发布了“洁净未来”计划，承诺到2030年，联合利华所有家庭清洁和洗涤产品配方中源自化石燃料的碳将全部被替换成可再生或再生碳。

创新“彩虹碳”，丰富碳来源

为了实现这一宏伟的目标，联合利华还创新提出“彩虹碳”策略，即通过产品配方或包装创新，开始逐渐使用源自可再生和再生资源，包括植物（绿碳）、气体碳捕捉（紫碳）、海洋资源（蓝碳）和废弃物（灰碳）中的碳，以取代传统从化石燃料中提取的碳（黑碳），从而减少地球不可再生资源开采。而此次奥妙“空气”洗衣凝珠*，就属“彩虹碳”中的“紫碳”运用成果。

“紫碳”制表活，开行业先河

奥妙“空气”洗衣凝珠*的创新性在于，它的表面活性剂采用了碳捕捉形式获得的碳。这让该款产品成为全球市面上首款使用这种表面活性剂的清洁产品。表面活性剂是清洁产品洁净功效的关键成分，通常来源于化石燃料。

此次，在合作伙伴的帮助下，联合利华不仅打通了“紫碳”清洁成分的生产链路，还把碳捕获技术制备的表面活性剂运用到清洁产品中，突破了近百年来的行业常规，推动了行业的绿色可持续发展。

共同行动，迎可持续明天

联合利华北亚区总裁龙嘉华表示：“很高兴，联合利华中国团队在奥妙洗衣凝珠产品中率先实现了‘紫碳’，我们正计划将该技术运用到旗下更多品牌产品上，并开发碳捕捉形式在产品中的其他潜在用途，致力为消费者提供卓越品质、经济实惠、环境友好的产品。”

联合利华呼吁，希望在中国有更多上下游合作伙伴、行业企业加入到 “彩虹碳”行动，共同打造“洁净未来”生态圈，推动地球家园的可持续发展。

*是指产品中的清洁活性成分 — 表面活性剂中的部分碳来自于捕捉的原本会排到空气中的尾气。

联合利华中国推出全球市场首款“碳捕捉”洗衣凝珠 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com