上海2021年4月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在庆祝世界地球日之际，全球服饰零售领域的领导企业盖璞（Gap）集团在可持续发展领域做出了新的承诺，致力保护环境和地球。

作为盖璞集团旗下最大的品牌，Old Navy日前提出到2023年在美国、加拿大和墨西哥等市场取消塑料购物袋，同时该品牌在北美的所有店铺将在今年底前参与衣架回收计划。在中国，盖璞已于去年以再生纸袋和可回收购物袋全面取代塑料购物袋。

作为一个集团，盖璞公司承诺到2030年全面淘汰一次性塑料。为此，作为时尚公约的签约成员，盖璞正与业内的其他领先企业一起努力，寻找和测试一次性塑料的可行创新替代品。

“减少浪费是我们致力保护自然资源和确保子孙后代拥有健康社区的重要组成部分，我们很自豪能够通过领先的创新及与行业伙伴的合作，继续朝着可持续发展目标前进，”盖璞集团战略事务负责人Sally Gilligan表示。

据介绍，盖璞在环境保护上同时侧重节水和节能等方面。2019年7月，盖璞宣布了一项革命性的创新举措，采用无水、靛蓝色泡沫染色技术来生产牛仔布，该创新工艺可减少高达99%的用水量、89%的化学品使用量和65%的能耗。

据其最新发布的可持续发展报告，通过与生产工厂等合作，从2014年至去年上半年盖璞集团累计节水112亿升，提前实现其至2020末节水100亿升的目标，用实际行动保护环境。其中，同期在中国节水近39亿升。

今年早些时候，随着设在美国北卡罗来纳州的太阳能发电场的顺利上线，盖璞集团旗下Athleta品牌成功实现了100%抵消其运营足迹的雄心。

盖璞集团于1969年成立于美国旧金山，专注于为男士、女士以及婴童提供时尚、现代和高品质的美式服装、饰品及个人护理产品，旗下拥有Old Navy、Gap、 Banana Republic、 Athleta和Intermix等以目标为导向的知名品牌，产品通过全渠道在全球90多个国家和地区销售。

其中，Gap 品牌于2010年进入中国市场，开始在北京和上海开设门店，并同步上线网络商城。目前 Gap 品牌已在大中华区约40个城市拥有200多家门店，覆盖上海、北京、深圳、广州、台北、成都、杭州、南京、西安、武汉、重庆和苏州等大中城市，也包括三亚、佛山、昆山和湖州等三四线城市，并通过品牌官网及天猫等第三方平台开展线上业务。

盖璞从2003年开始发布可持续发展报告，并从2017年起发布频率由每两年一次改为每年一次，以更好地及时评估公司在可持续发展领域的目标进展情况，让可持续发展这个重大议题得以在实践中更好地贯彻和执行。

鉴于在可持续发展领域的不懈努力和杰出成就，盖璞屡获赞誉，多次被汤森路透和《财富》杂志等第三方机构评为“最具多样性和包容性的公司”、 “改变世界的公司”和“全球最受赞赏公司”等。

致力保护环境 盖璞集团将全面淘汰一次性塑料 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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