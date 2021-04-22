上海2021年4月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球环境问题日益突出，2021年世界地球日以“修复我们的地球”为主题，呼吁人们警醒并行动起来。作为负责任的企业公民，保乐力加持续采取多项可持续发展措施以修复生态、保护地球，同时也呼吁消费者通过力所能及的行动为守护地球尽一份力。

以身作则，开展环保实践

在世界地球日重点关注的“塑料污染、资源保护、气候变化”三个领域，保乐力加均开展了一系列实践，最大限度地减少对环境的影响，做心怀敬意的地球客。

在塑料污染方面，国家发改委、生态环境部已出台相关法规，禁止使用不可降解塑料购物袋、一次性塑料棉签、餐具等，并积极推广替代品。保乐力加中国响应国家号召，集团将在今年完全终止使用一次性塑料促销品，提前四年完成目标。在资源保护领域，保乐力加践行“循环再生”理念，2020财年一升制成品的生产过程中产生的不可回收废物量较十年前降低了80%。保乐力加也深耕包装创新，承诺在2025年前实现所有包装100%可回收、可循环使用、可降解，以及可作为生物基。

围绕影响气候变化的碳排放问题，保乐力加持续开展行动。位于瑞典的绝对伏特加酒厂已实现碳中和，旗下格兰威特威士忌酒厂将每升酒产生的二氧化碳排放量减少30%。位于上海的保乐力加全球首家零售旗舰店Drinks & Co饮之奇境也在设计、装修和日常运营中注意控制碳排放，照明设备和电器都达到节能标准。



保乐力加Drinks & Co旗舰店落实可持续发展理念

此外，保乐力加也提倡再生农业以应对气候变化，例如旗下绝对伏特加带领合作农民开展轮作，从而保护土壤，最大程度地减少肥料和农药的使用。到2025年，集团也将在包括中国在内的旗下八大葡萄酒产区的葡萄园内推广再生农业试点项目。

寓教于乐，倡导日常践行

独木不成林，保乐力加相信，守护地球家园需要每个人的点滴努力。保乐力加中国此前联合生态环境部宣传教育中心、清华大学全球可持续发展研究院发布公益宣传片，片中通过展示一次性塑料制品对环境的影响及一些简单易行的环保举措，鼓励消费者优先选择环保材质、重复利用已有物品、减少浪费，在生活中有意识地转变行为，共创一个更加绿色和美好的世界。



保乐力加公益宣传片

2021年世界地球日，保乐力加延续公益片这种生动形象的公众教育形式，发起“蓝星‘保’卫计划”，通过轻松有趣的游戏问答，向消费者科普在日常生活中较易被忽略的环保知识，号召消费者和保乐力加打响“蓝星保卫战”，从生活细节做起，保护我们共同的海洋、天空和陆地。

“企业在修复地球的进程中责任重大。在集团《2030企业社会责任行动方案》的指导下，保乐力加中国因地制宜地开展了一系列实践，积极贯彻可持续发展理念。”保乐力加中国董事总经理高晟天(Jean-Etienne Gourgues)表示，“我们深知，实现可持续发展不能依靠一时之举。保乐力加中国将不懈努力，倡导并鼓励行业从业者和广大消费者一起，‘为环境找回好时光，让地球变成好地方’。”

世界地球日：修复生态，保护地球，保乐力加在行动 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com