郑州2021年4月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — TUV南德意志集团（以下简称TUV南德）郑州办事处举办主题为“智能网联时代的汽车行业信息安全管理及新能源汽车部件测试准入要求解读”研讨会。此次研讨会围绕着汽车网络安全合规建设、电动汽车充电设施欧洲准入要求、汽车动力电池全球主要市场认证要求及电动汽车充电设施关键部件试验情况统计分析等多个主题展开深度解读与探讨。



研讨会现场

TUV南德郑州办事处经理宋晓瑜在活动中表示，“随着汽车‘新四化’（电动化、智能化、网联化、共享化）的深入推进，驱动着汽车工业驶入快车道。电动化则是‘新四化’的基础和关键，因此相对于传统汽车，新能源汽车面临着更为严峻的核心零部件系统可靠性和安全性的挑战。作为一家在汽车工业安全领域深耕百年的国际技术服务机构，TUV南德深度参与多个车辆信息安全有关的立标立法项目。”

本次研讨会旨在为河南省汽车行业提供本地化一站式技术解决方案，来自许昌开普检验研究院股份有限公司新能源试验中心主任陈卓，TUV南德大中华区管理服务部信息安全产品经理尹冰、交通服务部信息安全专家黄清泉、高级工程师尚庆波、电池测试首席工程师杨海龙、智慧能源与光伏部充电桩产品线经理杨鹏栋分享了专业技术经验，助河南本土优秀汽车及零部件企业发力海外市场，提升国际市场竞争力，为汽车产品高质出口赋能。

智能网联时代已来，TUV南德推动汽车“新四化”发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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