CTI华测发布首份环境、社会及管治(ESG)报告

聚焦可持续发展5大维度

深圳2021年4月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月20日，CTI华测检测认证集团股份有限公司（简称CTI华测）发布了首份《环境、社会及管治报告》（Environmental, Social, and Governance，简称ESG)，分别从公司治理、专业服务、人才管理、环境保护、社会贡献等5个维度，全方位、开放透明地呈现了2020年度公司财务角度以外的管理运营情况。

第三方检测认证（TIC）行业近年来蓬勃发展，得益于大众对美好生活品质要求的不断提升，2010年至今，全球TIC市场基本保持10%左右的增速。作为中国第三方检测与认证服务的开拓者和领先者，CTI华测市占率也在逐年攀升，据近日集团发布的2020年度报告显示，即使在2020年受新冠疫情的影响下，公司依旧保持着1.31个百分点的净利润增长。然而衡量一个企业经营是否成功，不仅在于年报上的业绩数据增长，更重要的是企业可持续经营发展的潜力。CTI华测集团董事长万峰表示：“可持续发展目标是人类共同的长期追求。CTI华测作为中国第三方检测与认证服务的开拓者和领先者，其业务内涵与可持续发展目标具有天然联系。集团也一直以服务发展、传递信任为己任，很好地诠释了公司经营发展与可持续发展目标之间的有机关联。”

2020年提出应大力推动中国ESG投资实践，以提升我国在责任投资领域的话语权和影响力。CTI华测第一时间响应政策要求，于2020年9月7日正式加入中国ESG领导者组织，并在公司内部成立ESG管理委员会及ESG工作小组，通过不断提升环境保护、社会责任和治理水平，推动CTI华测的可持续发展。CTI华测集团总裁申屠献忠认为：可持续发展是实现经济、社会与环境的协同发展。而检验检测整个行业宗旨就是不断推动社会向更健康、安全、环保等可持续方向发展。CTI华测对自身的发展目标很清晰：“我们不仅要成为一个会赚钱的公司，而且要成为一个对社会有意义、有贡献的企业。”

健康的员工管理，行稳致远是核心

公司治理是现代企业制度的核心内容，有效的公司治理可以激发企业的创造性，其中，人员的管理是促进企业向着健康、稳定、可持续方向发展的根本。一直以来，CTI华测都倡导的“诚信、团队、成长、专业、服务” 的员工价值主张。在队伍建设方面，CTI华测采用了多元化雇佣，有效控制流失；人员培养方面，CTI华测创新性推出“华测学习发展大厦”体系，为企业人员提供清晰多元的学习、培养、晋升通道。此外，CTI华测还重点关注员工的身心健康，例如公司会定期开展丰富多彩的活动、运动竞赛，劳逸结合，平衡员工工作与生活，努力打造让员工快乐工作、快速成长的环境。员工健康发展，企业才能稳定前行。

持续提升业务精专度，保障核心竞争力

一直以来，CTI华测在构筑服务体系与提升服务质量方面倾注了大量运营成本。首先，对于人员和设备的管理，公司建立了严格的质量管理体系，确保出具的每一份报告都真实可靠；其次，通过技术手段，严格保障客户信息安全与数据保护，并广开言路，及时听取客户声音；公司还成立了研究院，多年来一直积极参与国际、国内标准的研发、制定工作，同时开展并参与多项科研项目，在培育提升集团创新能力的同时，发挥专业优势积极为行业及社会发展贡献智慧。例如2020年CTI华测牵头承担科学技术部国家重点研发计划“现代服务业共性服务关键技术研发及应用示范”重点专项《新兴产业集成化检验检测服务平台研发与应用》项目，将围绕新材料、新能源、节能减排、环境保护等重点领域进行实践与科学研究。

此外，为紧跟互联网发展趋势，CTI华测成功展开数字化转型，布局线上一站式服务商城 — CTI Mall，线上、线下并行，全方位满足客户需求。

积极承担社会责任，发展不忘社会贡献

CTI华测深知自然环境对于企业、人类长远发展的重要性。在企业的日常运维中，公司严格控制能源消耗与碳排放量：对内积极倡导用水、用电、用纸等方面的节能节约。对外积极推动“用电子报告代替纸质报告”的实践落地，目前CTI华测服务全球客户逾10万家，每年出具200多万份检测认证报告，若该举措能完全实施，则每年将减少大量森林资源消耗。

关注环境与自身发展之余，CTI华测仍不忘投身公益事业，贡献企业的社会价值。如积极推动行业健康、宣导可持续发展理念；捐资助学，与阿里公益基金会一起开展助农行动，为国家脱贫攻坚计划提供技术支撑；更是在疫情期间，对武汉地区的医院餐食、废水等提供检测服务。并通过举办线上公益讲座，助力企业及时复工复产。向防疫机构捐赠医疗物资、提供核酸检测服务等。

结语

欧美资本市场认为，只有对社会有正面影响的业务模式才能保持长久的稳定增长。中国是世界上人口最多的国家，TIC行业的发展关系到千千万万老百姓的切身生活。作为一家根植中国，正逐步迈向国际化的TIC机构，CTI华测会继续深耕自己所在的领域，用专业的力量，为大众传递品质、美好的生活。

2020年，CTI华测在纵向上完成了顶层ESG管理设计，横向上推动了责任落实到各个部门；2021年，CTI华测会继续将ESG作为集团年度工作目标之一，更加深化企业管理，制定精确的行动计划，努力持续推动TIC行业发展，向着国际化的战略发展目标不断迈进。

CTI华测发布首份环境、社会及管治(ESG)报告 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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