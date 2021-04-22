济南2021年4月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在4月19日举行的首届济南国家级人工智能创新应用先导区高端峰会上，浪潮云洲链全面接入“星火·链网”，与中国信息通信研究院深化战略合作，发布云洲济南工业互联网公共服务平台，推出链网边缘一体机……浪潮现场发布一系列工业互联网里程碑事件，为经济高质量发展增添新动能。

云洲链全面接入“星火·链网” 打造多元化应用场景

山东浪潮工业互联网产业股份有限公司董事长肖雪表示，浪潮云洲链全面接入“星火·链网”，将推动浪潮云洲工业互联网平台，更好地通过可信数据服务于智能制造应用场景，这将为国家打造自主可控的标识解析体系、标准体系、安全管理体系，提供多场景的落地实践。

4月19日下午，由山东省工业和信息化厅、济南市人民政府、中国信息通信研究院主办的2021 AI+人工智能创新融合发展论坛成功召开。

济南市副市长孙斌表示，济南正式成为全国“星火·链网”超级节点之一，为工业互联网发展提供了国家级关键基础能力支撑，未来将在更广范围、更深程度、更高水平上融合创新。

山东省工业和信息化厅副厅长安文建表示，山东获批建设全国第二个工业互联网示范区，工业互联网已从“概念普及”迈入“落地深耕”，发展正处于最好的“黄金期”。

中国信息通信研究院副院长魏亮表示，“星火·链网”为推动工业互联网创新发展提供了坚实数字底座，将与包括浪潮在内的各方紧密合作，提供强有力的基础设施与技术保障，打通基于“星火·链网”基础设施之上的生态资源，推动山东在万物智联时代多业态转型升级。

发布云洲济南工业互联网公共服务平台 赋能“千行百业”

“济南标识解析二级节点解析量突破10亿，位居全国第一。”活动现场发布济南市工业互联网发展成就。

2019年，国家工业互联网标识解析二级节点落地济南，目前标识注册量已达2.8亿，覆盖化工、食品、装备制造等1500余家企业，累计标识解析量突破10亿。

2021年，济南市计划培育10个以上标识解析二级节点，巩固全国领先地位。下一步，浪潮、平阴玫瑰、山推建友等10家代表性企业，将联合生态伙伴，深入推进济南标识解析二级节点建设工程。

浪潮云洲济南工业互联网公共服务平台现场发布，汇集3000+企业、300+工业APP、21+生态伙伴与100余开发者用户，赋能济南“千行百业”。另外，浪潮联合积成电子、力诺瑞特等10家代表性企业举行“百千万”应用场景签约，共促工业互联网产业落地。

发布链网边缘一体机 聚合提升生态服务

一直以来，浪潮云洲工业互联网平台坚持科技创新，精于研发，不断提升硬科技实力。

论坛现场，浪潮云洲·链网边缘一体机正式亮相。这是基于浪潮在多行业工业智能化改造经验，打造的工业边缘云一体机，适配确定性网络、搭载工业IoT服务、预装100+工业应用软件，即插即用，一体化交付，为企业设备上云上平台提供服务新模式。

未来，浪潮将持续开放方案验证中心、云原生适配中心、开发者中心，发挥浪潮云洲工业互联网平台的支撑作用，与生态伙伴共建良好生态，深度赋能智能制造与经济高质量发展。

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云洲链硬核支撑 济南标识解析二级节点解析量全国第一 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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