淮安清江浦警方：多点发力打好禁毒攻坚战-新华网

今年以来，淮安清江浦警方坚持以人民为中心，厉行禁毒方针，完善毒品治理体系，推动禁毒工作取得显著实效。截至目前，共办理涉毒刑事案件7起，抓获犯罪嫌疑人7人，查处吸毒人员35人，办理违反易制毒化学品管理行政案件3起，处罚4万余元。 今年以来，清江浦警方对生产销售“新型香烟”“新型咖啡”“新型饮品”等可能改变外包装进行伪装销售的毒品，进行明察暗访，对寄递业、零售业、运输业，进行严守细查，全面增强查处毒品的能力。同时，开设毒品鉴别培训课堂，提升从业人员的毒品辩识能力，堵截毒品的流入渠道。4月19日，分局公共安全监管大队将辖区48个快递点为77名从业人员聚集起来，举办新型毒品知识培训会。会上，民警结合毒品仿真模型向大家介绍了新型毒品的种类、并结合当前毒情形势、常见毒品贩运手段以及寄递行业管理规定等方面进行阐述，大力宣传毒品违法犯罪线索举报奖励办法，鼓励大家要强化责任担当，积极举报涉毒违法犯罪。 为强化对涉毒案件的打击力度，清江浦警方加强毒情日常分析研究，强化源头性、区域性毒品案件严打攻坚，着力“堵源截流、毁网断线”，广泛发动群众，收集毒情线索，全力涤清社会面零星贩毒活动。紧盯“种子市场检查、农村…