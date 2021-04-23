两款新车助阵，奇瑞捷途深耕“旅行+”战略

u003cp>自2018年创立以来，奇瑞捷途便以追赶者的姿态不断加速，短短3年时间已经推出有9款车型，累计销量突破30万辆。依托于奇瑞集团24年的雄厚技术支撑，通过对 “旅行+”这一细分市场的“精耕”，成为了中国新锐SUV品牌的代表。根据官方表示，奇瑞捷途在2021年3月整体店端销量达14117辆，同比大增172%，环比增长39%，显示出相当强的增长态势。u003c/p>u003cp>目前，奇瑞捷途旗下已经形成了X70系、X90系两大明星产品系列，秉承“旅行+”战略，致力于成为“旅行+”细分市场的领导者。面对汽车产业Z世代的新格局，奇瑞捷途始终以满足消费者需求升级为己任，不断拓宽“旅行+”生态圈，出征上海车展，奇瑞捷途以“健康出行 智享捷途”为参展主题，携多款重磅产品亮相。其中最引人注目的当属捷途X70 PLUS诸葛版和捷途X90 PLUS两款重磅新车。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/E2B5615F45464CD4E39563FA80AD9EB4F8254E68_size1540…