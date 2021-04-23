今年西藏将大力发展红色旅游

4月22日，2021年西藏旅游工作会议在拉萨召开，会议总结“十三五”时期及2020年全区旅游工作，认真梳理“十四五”时期西藏旅游先导产业发展思路，部署2021年重点任务，加快推动全区旅游业实现高质量复苏。 “十三五”期间，全区旅游系统始终扭住推动高质量发展工作不放松，扭住聚焦改革发展稳定任务不懈怠，扭住满足人民美好生活向往目标不偏移，提前超额完成了“十三五”时期各项目标任务，旅游先导产业优势作用得到充分发挥，旅游业对于国民经济和社会发展的综合带动功能全面凸显，向重要的世界旅游目的地建设迈出了坚实的步伐。“十三五”期间，全区累计接待国内外旅游者15763.26万人次、完成旅游收入2125.96亿元，旅游经济在全区国民经济总收入中占比达到33.3%。打造具备旅游接待能力的乡村旅游点300多个，特色旅游小镇26个，家庭旅馆达到2377家，带动2.15万户、7.5万建档立卡贫困人口实现脱贫，圆满完成旅游带动7.2万贫困人口脱贫目标。落实中央预算内项目资金188个，共计202582万元，落实国家旅游发展基金补助地方资金共计19354万元，落实自治区旅游发展专项资金19332.82万元。大力推进以…