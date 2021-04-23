酒店保安拒绝 120 乘电梯救援，酒店：保安没想到是救人｜丁香早读_凤凰网健康_凤凰网

u003cp>u003cstrong>国务院：职工医保可支付家庭成员在定点医院的个人负担费用u003c/strong>u003c/p>u003cp>4 月 22 日，国务院办公厅发布关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见。u003c/p>u003cp class="textAlignCenter">u003cimg src="https://www.chinahospitalitynews.com/cn/wp-content/uploads/fb_image-14.png" />u003c/p>u003cp class="textAlignCenter">图源：中国政府网u003c/p>u003cp>意见要求改进个人账户的计入办法。在职职工个人账户由个人缴纳的基本医疗保险费计入，计入标准原则上控制在本人参保缴费基数的 2%，单位缴纳的基本医疗保险费全部计入统筹基金。u003c/p>u003cp>退休人员个人账户原则上由统筹基金按定额划入，划入额度逐步调整到统筹地区根据本意见实施改革当年基本养…