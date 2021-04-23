杭州2021年4月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月23日，“云上价值，智惠企业·2021大华云睿全域焕新发布会”在浙江杭州举办。本次发布会共邀请涉及10余个行业、近百位合作伙伴莅临参与，分享对行业智能化升级的思考和实践经验，共同探讨行业数智化浪潮下的企业发展之路。



云上价值共话“数智”未来 大华云睿全域焕新发布会顺利举行

近年来，依托大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的迅速演进，以大华股份为代表的智慧物联头部企业成为助力各行业数字化改革的“排头兵”。据大华股份2020年年报显示，其企业业务营收占国内业务的近50%，助力几十个行业、数千家企业数字化转型。

本次会议，杭州市经信局副局长杨晓勇受邀参会，并就当前数字经济发展趋势，及杭州市企业数智化升级情况进行了分享。他指出，面对蓬勃发展的数字经济浪潮，科技企业应积极拥抱变化，深入理解企业发展过程中的实际需求，紧跟市场发展步伐，站在时代浪尖。通过加大改革创新力度，促进新技术、新产品的高效落地，为企业数智化建设添砖加瓦。

“数字经济发展有它的内在动因，受人口红利降低、经济增长乏力等因素的影响，经济内生增长需求突显。同时，企业寻求降本增效、实现创新突破的要求日益增高，对智能物联企业来说是很大的机遇。” 大华股份执行总裁张兴明在会上表示，“数字化转型的目标是帮助企业通过客户体验在线化、运营管理在线化、生产制造在线化等，最终实现企业降本增效与综合竞争力的提升。当然，在这个过程中，也面临行业差异大、需求碎片化、业务专业性高、技术沉淀要求高等挑战。”

大华股份为应对市场的数字化改革挑战，一方面通过持续高强度的研发战略投入，推进产业AI化，打造了五大研究院、两大产品中心，保障在人工智能、大数据等数字化转型核心能力上的持续领先。另一方面，大华股份基于在行业多年的业务积累与沉淀，构建了从智能硬件到微场景方案再到整体解决方案的全方位业务服务能力与体系，全面构建企业数智化基座。同时，不断强化生态合作伙伴体系建设，依托合作伙伴将大华股份在业务理解、技术、解决方案等领域的优势充分赋能千行百业，携手共创共建产业数字化新生态。



云上价值共话“数智”未来 大华云睿全域焕新发布会顺利举行

会上，大华股份副总裁、国内营销中心企业业务部总经理史东分享了大华股份数字化转型的实践和心得。他表示，在企业数字化转型实践过程中，企业文化和企业数字化“双化”核心的相互作用，为企业发展提供了强劲动力。企业数字化转型的本质，是要通过更快、更精准的洞察市场机会和客户需求，再以更低的成本、更高的效率，最终帮助企业提供极致的产品和服务，建立足够的市场优势，在激烈的市场竞争中脱颖而出。

大华股份已实现在技术、产品、业务、解决方案等全链路数字化转型升级。在业务运营管理层面，建立“从客户、线索、商机、预测、订单到回款”的在线化数字管理体系，全面提升业务效率；在生产管理和制造上，通过机器视觉、AGV机器人等技术手段，实现材料采购、入库、制造、物流等环节在线化，进一步提升产线生产效率与质量；在园区体验与服务层面，通过智慧园区、智能停车、智慧用电等数字化应用，有效提升客户与员工体验、节能降耗，助力公司高质量发展。



云上价值共话“数智”未来 大华云睿全域焕新发布会顺利举行

AI技术发展至今，已经由集中产业化阶段向大规模产业化阶段演变，AI算法的普及，推动了AI大规模产业化进程。大华股份研发中心副总裁殷俊表示，面对行业智能需求多且碎片化、智能效果要求高、业务改造要求多变等情况，大华股份以“技术+业务”双轮驱动，凭借深度的AI技术布局和业务积累，满足客户“多、快、好、省”的不同需求，加速人工智能产业融合创新和产业 AI 化进程。

大华云睿业务部总经理谢伟介绍到，经过3年时间的打磨，大华云睿已全面构建起“企业数智化基座”，通过算法生态合作和安全生态合作，利用智能计算引擎及数据计算引擎，实现算法的自由布置和数据的自由流动，再通过云端平台，打造在生产、消费和应用层面的三个闭环。目前，大华云睿在企业级场景化智能算法、企业级SaaS应用、AI开放生态、信息数据安全保护等方面进行了全面升级，并通过大华巨灵AI开放平台实现多业务场景定制化AI赋能，全面覆盖园区、物流、农产、工地等9大行业。未来，大华云睿将进一步开放AI能力，为客户提供零门槛数字化转型服务，从而助推场景化、差异化需求迅速落地，为产业升级和生态融合共建打下坚实基础。

此外，绿城理想生活、华润万家、航信德利、安恒信息等合作伙伴代表发表演讲，针对地产、零售、金融等行业数字化转型，以及云端信息安全等问题进行了深入探讨。未来大华股份将在数智“地基”之上，继续构建企业价值“高楼”，以技术平台带动业务转型，更加系统全面地推动AI普惠，降低企业数字化转型门槛，让“云+AI”的价值惠及更多行业。

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