福州2021年4月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月21日，莱茵检测认证服务（中国）有限公司（简称“TUV莱茵”）与中检集团福建公司（以下简称“CCIC”）在福州举行了合作签约仪式。签约仪式上，双方宣布基于多年来共同经营的长期信任关系以及业务成果，成立合资公司莱茵中检（福建）技术有限公司（以下简称：莱茵中检福建公司）。



TUV莱茵中国与中检集团福建公司签约成立合资公司

中检集团副总经理孔祥月、经营管理部副总经理王海龙、福建公司总经理梁章农，TUV莱茵大中华区总裁兼首席执行官汪如顺、产品服务事业群全球首席运营官兼大中华区副总裁郝福来（Frank Holzmann）、电子电气产品服务副总裁杨佳劼、莱茵学院和生命关怀副总裁林小霞、福建公司总经理陈俊东等代表出席签约仪式。



TUV莱茵中国与中检集团福建公司签约成立合资公司

汪如顺先生在致辞中表示：“福州市马尾区是全国第一批自贸试验区，有着明显的政策支持和区位开放优势，莱茵中检福建公司落户马尾区，在跨境贸易领域有着得天独厚的发展条件。这对TUV莱茵加速国内市场布局具有重要的战略意义。展望未来，TUV莱茵有信心携手CCIC，建立新里程碑，书写新篇章！”

孔祥月先生对莱茵中检福建公司的设立表示支持和肯定：“TUV莱茵与CCIC有着良好的合作基础、畅通的对接机制，希望在莱茵中检福建公司正式运营后，继续传承友谊、深化合作，坚持共建共享，通过做大蛋糕、提升效益，共享发展成果，推进质量服务行业高质量发展，助力提升福州城市能级和核心竞争力。”



TUV莱茵中国与中检集团福建公司签约成立合资公司

TUV莱茵与CCIC的合作始于2001年，双方在青岛成立了莱茵商检青岛公司，这是TUV莱茵集团在中国建立的第一家合资公司。一年后，双方又再度合作成立莱茵商检宁波公司。2020年，TUV莱茵与中检集团CQC下属投资平台中认环宇公司、国创能源创新中心携手成立合资公司，落户常州。三家合资公司的成功，为莱茵中检福建公司的设立带来了良好的运营示范作用。

早在2004年，TUV莱茵与中检福建公司已在福建市场上开展密切合作。在17年的合作历程中，双方在市场拓展、服务能力提升、市场资源共享、人力资源支持等方面实现了资源互享、优势互补，为企业提供了高效的本地化服务。如今，TUV莱茵在福建地区的服务内容已从电子电气检测认证延伸至培训与咨询、轻工产品检测、体系认证等领域，经营规模和实力逐渐壮大。

当前正处于“十四五”建设关键时期，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是福建省全方位推动高质量发展超越的关键一年。在此背景下，莱茵中检福建公司的成立进一步为福建省制造业向高质量发展的转型和提升提供了保障。同时，莱茵中检福建公司也将主动融入共建“一带一路”，发挥双方在国内和国际两个市场的两种资源优势，为本地产业进一步实现现代化水平，推动现代化经济体系建设的进程而努力。

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