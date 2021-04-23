爱立信公布2021年第一季度财报

北京2021年4月21日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ —

第一季度财报要点

销售额为498亿瑞典克朗（2020年同期为498亿瑞典克朗）。虽然知识产权许可业务收入同比减少了16亿瑞典克朗，但按可比单位和货币调整后，销售额仍同比增长10%，而且五个市场领域中的四个均实现了两位数增长。

扣除重组费用的毛利率提高至42.9%（2020年同期为40.4%）。尽管知识产权许可业务收入减少，但所有细分市场的利润率均有所提高。报告毛利率提高至42.8%（2020年同期为39.8%）。

受网络业务的驱动，扣除重组费用的息税前利润（EBIT）从46亿瑞典克朗（息税前利润率为9.3%）同比增长至53亿瑞典克朗（息税前利润率为10.7%），超过了知识产权许可业务收入下降带来的负面影响。报告息税前利润为53亿瑞典克朗（2020年同期为43亿瑞典克朗）。

受市场份额上升的推动，按可比单位和货币调整后，网络业务销售额同比增长15%。扣除重组费用后的网络业务息税前利润率为19.9%（2020年同期为16.8%）。

报告净利润为32亿瑞典克朗（2020年同期为23亿瑞典克朗）。

主要受知识产权付费减少的影响，并购前自由现金流为16亿瑞典克朗（2020年同期为23亿瑞典克朗）。截止2021年3月31日的净现金流为430亿瑞典克朗（2020年同期为384亿瑞典克朗）。

单位：十亿瑞典克朗 Q1

2021 Q1

2020 同比变动 Q4

2020 环比变动 净销售额 49.8 49.8 0% 69.6 -28% 按可比单位和货币调整后的销售额增幅[1] – – 10% – – 毛利率[1] 42.8% 39.8% – 40.6% – 息税前利润 5.3 4.3 22% 11.0 -52% 息税前利润率[1] 10.6% 8.7% – 15.8% – 净利润 3.2 2.3 39% 7.2 -56% 稀释后每股收益（瑞典克朗） 0.96 0.65 48% 2.26 -58% 不包括重组费用和其他影响可比性的指标[1] 扣除重组费用的毛利率 42.9% 40.4% – 40.6% – 不包括重组费用的息税前利润 5.3 4.6 16% 11.0 -51% 不包括重组费用的息税前利润率 10.7% 9.3% – 15.8% – 并购前自由现金流 1.6 2.3 -33% 12.8 -88% 期末净现金 43.0 38.4 12% 41.9 3%

[1] 非国际财务报告准则（Non-IFRS）的财务指标与本报告末尾财务报表中最直接可协调的项目相一致。

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）表示：

我们增加技术研发投资的战略使得业务成本得以下降，这也体现在我们一季度的表现中。主要受网络业务市场份额增长的推动，我们实现了10%的有机销售额增长[1]。按下降的知识产权业务收入调整后，有机销售额增长为14%[1]。毛利率[2]同比增长42.9%（2020年同期为40.4%），所有业务的毛利率增长额均高于知识产权许可业务收入的下降值，因而抵消了相关影响。尽管我们在业务上进行了大量投资并受到了汇率带来的一些影响，我们的息税前利润率[2]依然增长至10.7%。凭借具有竞争力的5G产品组合和成本结构，我们将继续把握市场趋势。

尽管知识产权许可业务收入有所下降，但网络业务销售额[1]实现了15%的有机增长。这一增长反映出除中东和非洲外，所有市场领域都持续保持着高水平表现。本季度我们的市场份额继续增长并获得了大量订单。第一季度毛利率[2]上升至46.0%（2020年同期为44.6%）。通过积极、持续的供应链弹性措施，我们迄今为止能够在全球芯片短缺的情况下仍不影响客户交付。我们所增加的研发投资加速了产品开发。我们近期推出的适用于5G中频段的轻型、节能的Massive MIMO无线产品以及Cloud RAN产品组合充分证明了这一点。这些产品补充了我们的无线系统产品组合，为客户提供了更多的部署选择并得到了良好的客户反馈。我们预计2021年整体市场将发展良好。在今年余下的时间里，我们计划继续通过投资来提高市场份额并增强供应链的韧性。

数字服务业务的合同签署数量表现出良好势头。合同主要集中在我们的原生云5G Core产品组合中，并且我们将继续执行该计划。毛利率[2]增长至43.6%（2020年同期为40.1%）。数字服务的利润增长成为了关键驱动力。尽管知识产权许可业务收入下降并且遗留业务继续下滑，但本季度销售额[1]仍增长3%，令人鼓舞。本季度出现息税前利润（EBIT）亏损的原因是季节性销售额低、知识产权许可业务收入减少和研发投资持续增加。我们将继续投资于新的原生云5G Core产品组合研发，并且初始部署成本将对2021年产生影响。但我们预计将从2021年末或2022年初开始从所签署的5G 核心网合同和协议中获得收入。2021年将是爱立信的投资之年，预计第二季度收益水平与第一季度接近。我们正在建立一个强大的数字服务平台并将在2022年实现4%-7%的息税前利润率目标[2]，我们对此充满信心。

本季度托管服务的毛利率[2]为21.0%（2020年同期为20.6%）。息税前利润率[2]下降至8.1%（2020年同期为11.4%），包括因退出非核心业务而产生的1%的一次性负面影响。未来我们将继续专注于通过增加自动化和人工智能方面的研发投资来进一步改善利润率。

我们很高兴看到Cradlepoint正在新兴业务和其他细分市场按照计划发展。

本季度知识产权许可业务收入为8亿瑞典克朗（2020年同期为25亿瑞典克朗）。该业务收入下降的主要原因是合同到期并等待续签以及一家被许可方的销售量减少。目前，等待续签的最大合同已进入法律和协商阶段。

本季度并购前自由现金流为16亿瑞典克朗（2020年同期为23亿瑞典克朗）。一般情况下，每年的知识产权许可业务费大部分在第一季度收取。除去知识产权的影响，由于收入的提高和对营运资本的持续限制，现金流同比显著改善。基于我们的5G投资产品组合，我们的资产负债情况具有韧性和稳固的竞争力，使我们有机会通过收购进一步实现公司的有机增长。

当前的全球疫情迅速推动了社会的数字化进程，使高质量的网络连接在经济和社会领域受到了极大重视。有韧性的全球数字基础设施已变得至关重要，并且政府和企业正日益认识到5G是实现互联的首选并加快相关的部署。

我们会继续加强对道德合规的坚定承诺。我们正在通过进一步增加投资来加强我们的能力，同时部署新的或经过修改的流程和内部控制。其中一个重要的基础就是对负责任的商业行为承担个人责任。我们正在进行的独立监测为我们目标的实现做出了宝贵的贡献。

目前全球对5G网络的需求强劲，各领先的市场正在快速发展，为我们发展核心业务创造了机会。为此，我们将继续投资，进一步加强我们的投资组合并扩大我们的全球足迹。在5G和物联网的支持下，企业市场成为了另一个极具吸引力的增长领域。我们通过在2021年对业务的投资，正在打造一个强大的长期平台，从而增强我们在核心业务和企业应用领域的竞争力。

我们的首要任务是确保员工、客户和合作伙伴的安全、健康与福祉。感谢我们优秀的员工在疫情期间的艰难条件下仍坚持工作，让我们能够持续地开展业务并向客户交付产品。

祝大家身体健康，一切顺利。

鲍毅康

爱立信总裁兼首席执行官

[1] 按可比单位和货币调整后的销售额 [2] 不包括重组费用

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