中航证券社会服务行业周报：五一机票、酒店预定创纪录，强势带动景区、酒店、餐饮等行业【行业研究】_研报(yanbao)_股吧_金融界爱股

【研究报告内容摘要】 本周行情：休闲服务（申万）板块指数周涨跌幅为-4.26%，在申万一级行业涨跌幅中排名第28。 上证综指（-0.70%）、深证成指（-0.67%）、沪深300（-1.37%）和创业板指（0.00%）。 个股涨幅前五：桂林旅游（+28.60%）、西域旅游（+17.72%）、张家界（+10.33%）、西安旅游（+9.12%）、西藏旅游（+7.90%）；个股跌幅前五：米奥会展（-20.68%）、宋城演艺（-10.83%）、锋尚文化（-8.00%）、首旅酒店（-7.54%）、中国中免（-5.22%）。 行业新闻动态：3月份餐饮收入同比增长91.6%中烹协：餐饮市场呈加快复苏态势出行人次或达2亿，五一火车票秒光！红杉中国并购业务再下一城：浙江开元酒店私有化获得通过私域获客+深度学习建立标准化壁垒，轻医美连锁品牌「蛋壳肌因」获得4000万元A轮融资国家统计局：一季度人均教育文化娱乐消费支出545元增长55.7%核心观点：根据携程公布的数据，今年五一期间机票、酒店、门票、租车的订单量较2019年同期分别上涨23%、43%、114%、126%，期间出游人次或将达到2亿人次，有望成为…