打造智能健康产品标签，奇瑞捷途持续拓展“旅行+”品牌内涵

u003cp>4月19日，上海车展，奇瑞捷途以“健康出行 智享捷途”为参展主题，携捷途X70 PLUS诸葛版、捷途X70 PLUS、全新一代捷途X90、捷途X90 PLUS等多款重磅产品亮相。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/EA12348E6731D249F4607AD04E47C038EBD8CD7A_size215_w960_h639.jpeg" />u003c/p>u003cp>中国汽车产业发展至今，显现出百年未有之大变革，中国品牌面临着转型与升级的双重挑战，身处电动化、网联化、智能化、共享化的“新四化”巨变之中，依托于奇瑞集团24年的雄厚技术支撑，奇瑞捷途由传统汽车向智能汽车、健康汽车、新能源化方向寻求突破，在“软件定义汽车”的智能化浪潮中，加速筑造未来智能健康出行新生态。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/749AE2F1D0068A2938ADAA816A0FDEBB226…