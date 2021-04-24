带着《上海的风花雪月》旅行，陈丹燕推出三条文学行走线路_文化课_澎湃新闻

从1990年代起，作家陈丹燕开始持续不断地书写上海故事，“上海三部曲”《上海的风花雪月》《上海的金枝玉叶》《上海的红颜遗事》，到“外滩三部曲”《外滩：影像与传奇》《公家花园的迷宫》《成为和平饭店》，再到最新出版的《陈丹燕的上海》，她用细腻的笔触和充满情感的观察，一遍一遍讲述着这座城市。 今年，织城网络与陈丹燕合作，将“上海三部曲”做成了三条文学行走线路。首条特别线路“‘建筑记忆，城市风景’——《上海的风花雪月》”于世界读书日当天试运行，并将于五一期间正式推出。 在乔咖啡，陈丹燕与读者分享她的上海记忆。 4月23日下午，几十位读者人手一本《上海的风花雪月》和导览地图，集合在武康大楼外，这里是这条行走路线的起点。具有建筑学专业背景的领队将带领大家实地探访书中提到的那些发生过许多故事的地标实景。 “《上海的风花雪月》写在25年以前，今天才有了行走路线，这对于我是一个非常时刻。”在武康大楼前，陈丹燕对着大家轻轻颔首，“我从小在这个街区长大，希望大家在这场行走中，不仅看到建筑，还要看到‘人’，看到这个街区生活的人带来的精神气质。希望你们在这里度过美好的一个小时。” 重要的是建筑中的故事 围绕《上…