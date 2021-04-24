五一怎么玩？看看这份小众旅游目的地清单小众旅游四川_新浪时尚_新浪网

原标题：五一怎么玩？这份人少景美的《小众旅游目的地清单》一定收好！ 作者：环球旅行 时间过得太快了！ 在大家还会偶尔提及清明节的旅行时，五一假期又到了！ 想必大家都一样，想到即将到来的小长假 ，内心的激动根本无处安放！ 但前几天#五一国内出游有望达2亿人次#的话题上了热搜。 而且有消息称，今年有望成为史上最热黄金周。 这些旅游目的地景美人少，让你拥有一个完美的五一假期！ 浙江-丽水 与杭州、舟山等热门旅游城市相比，丽水算是相对小众的城市。 虽然城市小众，但这里的风景却让人沉醉其中。 古堰画乡质朴清幽，是众多绘画爱好者的聚集地。 在镇区古街中走一走，便能随处看到正在写生的人，文艺气息十分浓厚。 古街临江而建，走累了，便可以找个江边的石墩坐下休息。 看着波光粼粼的江面，温暖的风中还夹杂着绿植和鲜花的清香， 深吸一口气，把那些浮躁和不安的“城市病”丢弃掉，这才是度假的正确打开方式。 走累了，也可以坐船泛舟江上，感受古堰画乡的另一面。 远远望去，是重峦叠嶂的山峰，满眼青葱，一副生机勃勃的景象。 丽水不仅有古镇的静，还有仙都的仙。