雪天盐业集团股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2021-050 债券代码：110071 债券简称：湖盐转债 转股代码：190071 转股简称：湖盐转股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 理财受托方：能提供保本承诺的金融机构 ● 理财金额：不超过60,000万元人民币 ● 理财投资类型：包括但不限于银行结构性存款、定期存款、保本型理财产品等，发行主体为能提供保本承诺的银行，不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。 ● 理财期限：不超过12个月 ● 履行的审议程序：雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理。本次使用闲置自有资金进行现金管理尚需提交公司股东大会审议。 一、委托理财概况…