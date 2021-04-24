中山公用事业集团股份有限公司2020年年度报告摘要

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2021-025 中山公用事业集团股份有限公司 2021年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、公司预计2021年与中山中汇投资集团有限公司（以下简称“中汇集团”）的日常关联交易在总金额不超过1,370万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与中汇集团进行的日常经营活动相关的向关联人出租资产、向关联人承租资产及向关联人提供的劳务等交易。公司2020年度与中汇集团日常交易实际发生额为1,107.95万元，中汇集团为公司的第一大股东，系公司的关联法人。 2、公司预计2021年与中山岐江河环境治理有限公司（以下简称“岐江河公司”）的日常关联交易在总金额不超过600万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与岐江河公司进行的日常经营活动相关的向关联人提供劳务交易。公司2020年度与岐江河公司日常交易实际发生额为618.24万元，岐江河公司为中汇集团直接控制的除公司及其控股子公司以外法人，系公司的关联…