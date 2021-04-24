新疆乌鲁木齐2021年4月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月24日，中国领先体育用品品牌361°于新疆乌鲁木齐与国家棉花产业联盟（以下简称国棉联盟）正式签订战略合作协议。361°作为首个与国棉联盟合作推广的国内体育用品品牌，始终秉承“多一度热爱”的品牌理念。此次双方进一步达成长期“联名”合作，361°将依约采购国棉联盟品牌的原棉、纱线、面料等优秀原材料，为消费者提供科技与设计兼备的运动装备，以实际行动助力国棉产业的高质量发展。中棉所副所长、联盟副秘书长马雄风，中棉所联盟秘书处处长、中亚中心主任、联盟副秘书长黄群，361°品牌代言人、新疆籍知名篮球运动员可兰白克·马坎等嘉宾出席并见证了签约仪式。



361度X CCIA 战略合作授牌仪式（图左：中棉所联盟秘书处处长、中亚中心主任、联盟副秘书长黄群先生，图右：361度服装产品中心总经理刘秋华先生）

国棉联盟长期致力于打造高品质棉花产业链，不遗余力地在新疆等产地生产符合终端用户需求的中高端品质棉花，积极倡导棉花优质优价理念，推动我国棉花全产业转型升级。此次361°与国棉联盟携手进行深度合作，国棉联盟将为361°提供最为优质的专属棉田，甄选高质量棉花用于产品生产，361°也将在产品销售与宣传推广中合法合规使用“国棉联盟”商标和品牌。双方将报以竭心尽力的态度，充分发挥分别作为“生产方”与“技术方”的显著优势，为国人提供诚心诚意的优质产品，进一步提升中国棉花自有品牌的国际影响力。



361度国棉特别设计款新品T恤

此次签约仪式上，361°还特别呈现了一场以“热爱行疆”为主题的国棉新品发布，秉承用优质国棉制造优质国货的理念，推出一系列国棉特别设计款新品 — 新品国棉T恤将帕米尔高原与新疆传统祥纹设计元素精巧融合，打造极具地域特色的国潮新风格；运用国棉纱线的型格3代针织跑鞋和NFO针织跑鞋均搭载零感针织工艺，轻盈透气，助力运动爱好者放肆开跑、自在无拘。活动现场，30套各具风格的服装造型由361°品牌代言人可兰白克·马坎领衔新疆少数民族的模特倾情走秀演绎，多维度展现“国棉在身，温暖在心”的设计理念。此外，361°还在现场宣布了品牌本次国棉系列新品的开售一小时销售额，将全额赠予中国青少年基金会，用于助力支持青少年体育事业发展。

361°品牌事业管理中心总经理郑业欣先生表示：“作为国内首个与国家棉花产业联盟合作推广的体育用品品牌，我们始终致力于采用最优质的原料与精益求精的制作工艺制作令国人满意的运动装备。通过此次的携手合作，希望能有机会为广大消费者提供更为优质的国棉产品，以更优质的运动装备助力大家获得更好地运动表现。”

361°品牌代言人、新疆籍知名篮球运动员可兰白克·马坎表示：“作为在新疆成长的运动员，能够在现场见证361°与国家棉花产业联盟达成战略合作，共同致力于推动国棉的高质量发展，我感到十分的欣喜与激动。我也希望可以有更多人了解到我们新疆的富饶好物，看到大美新疆的发展。”

361°始终致力于履行中国体育用品品牌的企业责任，以绿色环保、高品质的产品向消费者传达天然国棉舒适、优质和可持续的发展理念。361°国棉系列新品自2021年4月24日起于361°中国门店与电商同步发售，更精心设计随赠一包寓意“国货希望之种”的国棉种子，以向消费者传递绿色、可持续发展理念，同时展现产品设计与生产的可追溯性。更多信息，请关注361°官方网站www.361sport.com 或官方微博www.weibo.com/361sport。

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热爱行疆 361度宣布与国家棉花产业联盟达成战略合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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