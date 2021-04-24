全球医疗创新成果赋能中国白内障治疗行业发展

浙江宁波2021年4月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，强生眼力健“Catalys白力士”眼科飞秒激光治疗机在宁波市眼科医院正式开机启用，并以现场直播的形式成功完成了三例飞秒激光白内障手术。这一创新系统的正式投入使用将进一步推动中国白内障治疗领域的高质量发展，造福更多白内障患者。

宁波市眼科医院院长陈蔚教授表示：“强生眼力健‘Catalys白力士’能够根据患者的具体情况进行个性化设置，更加精准和安全，并使依靠医师个人经验的手术变成了标准化流程，极大提升了手术质量和手术效率，让中国的患者不出国门便能享受国际领先医疗设备带来的福祉。”

白内障是目前全球排名首位的致盲性眼病。当前，我国60至89岁人群白内障发病率约为80%，并逐渐呈现年轻化趋势。手术是唯一科学治疗白内障的方式。近年来，白内障手术已经从“术后看得见”迈入了“术后看得清”的屈光性白内障手术时代，以满足患者越来越高的视觉健康需求。“Catalys白力士”作为全球先进的飞秒激光治疗系统，其高准确度、高精密度的性能可为患者带来更好的愈后效果。

温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳教授表示：“自2018年起，海南博鳌‘国九条’政策的‘先行先试’工作在加速推进，引进了一系列临床急需的全球创新医疗器械，眼科则是该领域开展最早、做得最好的学科之一。通过真实世界数据研究，进一步加快了国外创新设备的引入和运用，对患者及其家庭、行业和社会而言都有着重大的意义。此次，宁波市眼科医院成为国内首家引进飞白技术及医疗器械的医院，既是该院近几年加速引领创新发展的体现，也展现了国际港城宁波开放、创新的城市形象。”

在陈蔚教授的指导下，团队今天成功实施了三例飞秒激光白内障手术，并通过现场直播邀请行业同仁观摩了整个手术过程，并进行全国网络直播。通过“Catalys白力士”，手术团队对患者的角膜切口进行了飞秒无刀个性化设置，将前囊膜透过白力士优异的激光正圆居中撕开，并将晶状体碎核乳化后取出，最后植入连续视程人工晶体，使患者具有全程视力。

“今天我们很高兴地看到国内首台‘Catalys白力士’正式开机，并成功完成了三例白内障手术。从获批‘先行先试’到首例真实世界研究手术，从正式获批到投入启用，‘Catalys白力士’仅用了17个月的时间，这得益于国家对加快引入全球创新产品与科技的政策支持和鼓励。”强生眼力健大中华区、澳大利亚及新西兰区域副总裁王利平表示，“强生眼力健始终致力于改善眼健康，帮助人们看得更清晰、沟通更有效、生活更美好。创新助力健康中国。未来，我们将继续引入全球前沿创新的产品和技术，助力建设健康中国。”

宁波市鄞州区卫生健康局党委书记、局长水黎明表示：“宁波市眼科医院经过三十余年的发展，如今发展成为一家具有区域优势的三级乙等眼科公立医院。近几年，宁波市眼科医院在临床优势的基础上，教学和科研迎头赶上，综合发展正驶入快车道。同时，宁波市眼科医院正以区位优势、政策优势、学科优势和模式优势，与广大眼科同仁共同推动眼科医疗服务高质量发展，努力满足人民不断提高的眼健康需求，推动国家眼健康事业的发展。”

“Catalys白力士”于2019年11月通过海南博鳌乐城先行区的“先行先试”政策引入中国，并由陈蔚教授在博鳌超级医院主持实施了“Catalys白力士”飞秒激光治疗白内障真实世界临床数据研究项目的首台手术。今年1月，“Catalys白力士”正式获得国家药品监督管理局的注册审批，成为首个通过博鳌真实世界数据研究获批注册的大型医疗器械设备。未来，强生眼力健将继续深化与各方合作，为推动中国飞秒激光白内障手术的高速发展赋能，更好地满足国内患者亟待满足个性化、多样化的眼健康需求。

国内首台强生眼力健Catalys白力士正式启用，造福更多白内障患者 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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