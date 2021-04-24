香港置地迎来重大战略里程碑

重庆2021年4月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香港置地全新生活零售系列的首个项目“重庆光环购物公园”今天正式亮相。作为集团在中国西南地区的首个独资商业项目，“重庆光环”的开业将推动两江新区的发展，重塑重庆主城的零售格局，以创新而全面的服务为城市自然生活订下更高标准。

香港置地行政总裁黄友忠先生表示：“香港置地一直于亚洲各地发展并管理优质的商业及住宅项目，累积了过百年的行业知识及丰富经验，集团同时力求创新，持续以新颖的服务来迎合现今租户与客户不断变化的需求。我们现有的‘中环’系列为启迪奢华生活而设，全新零售品牌‘光环’系列则融合自然与城市生活，引领对未来零售和商业发展的向往。”

香港置地中国区物业执行董事凌常峰先生表示：“香港置地将可持续发展理念融入旗下物业的设计，体现了集团对创新的追求。‘重庆光环购物公园’，连同集团于区内的高级住宅项目约克郡，将为当地社区建构一个区域性新型商业生活圈。‘重庆光环’旨在展示‘城市自然共同体’概念的成效，将为我们日后于中国内地其他城市发展的‘光环’项目树立典范。”

“重庆光环”为一座七层高的购物中心，净可出租面积约七万四千平方米。“重庆光环”特别联合重庆市地质矿产勘查开发局，共同宣扬当地历史价值。购物中心设有纵跨七层高达四十二米的室内绿色植物景观以及动静交互主题的社交空间，将打破传统空间局限，建构人与自然的连接。

香港置地最新的突破项目——基于STEAM（科学、技术、工程、艺术及数学）教育理念打造的亲子乐园“Kidzplorer智乐空间”也于今天正式开业，旨在实践教育玩乐概念。有关详情请参阅新闻稿。

香港置地旗下崭新城市自然共同体项目–重庆光环购物公园隆重开幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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