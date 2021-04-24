第十七届中国商业地产投资专业展览会六月在京启幕

北京2021年4月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年6月23-24日，第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）将在北京富力万丽酒店启幕，以“商业向上 与城市共生长”为主题，引领中国商业地产高质量发展，推动商业地产市场持续复苏与回暖，致力打造世界领先的商业地产选址解决方案和商业地产投资专业展览会。

第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）将邀约100家企业和项目，1000家投资机构和代理机构，5000 家大中型企业和专业观众，为开发商、运营商与大中型企业、商会协会、经纪公司、代理公司、金融机构、投资机构、装饰设计、产业链条提供品牌展示、招商对接、洽谈交易的大型优质平台。

日前，第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）新闻发布会在北京举办，数十家主流新闻媒体记者受邀参加。全联房地产商会副秘书长刘凯对展览会进行权威发布，就筹备进展、环节设置、同期活动、观众邀约、推广宣传等情况与媒体进行通报和交流。

展会期间，中国商业地产100强研究报告暨百强峰会将盛大举办，邀请业界权威人士全方位解读行业与市场，发布中国商业地产标准100强研究报告及行业榜单，为中国商业地产市场的需求释放和加速复苏提供助力，为商业地产的高质量发展注入新动能。



第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）

商业向上 推动行业迈入高质量发展

高质量发展是“十四五”乃至更长时期我国经济社会发展的主题，商业地产作为消费、办公以及产业转型升级的重要载体，与经济社会密切相关，同样告别了粗放的增量发展阶段，进入了高质量发展阶段。商业地产正逐步朝着多元化发展，形成独特的消费、办公的新业态、新物种和新生态。

刘凯认为，在高质量发展要求下，商业地产行业呈现出四大变化：一是新商业，以新零售、新电商、新消费为代表的新商业表现强劲且前景可期。二是新办公，以智慧办公的崛起为标志，新建在建写字楼在硬件和软件上的标准创新改变了工作定义和企业定义，预示了新办公的新趋势。三是新园区，定制化、专业化、数字化、生态化的四化园区有望脱颖而出。四是新居住，2021年，进军租赁住房领域或将成为房地产企业的第二曲线，也揭示了新居住的新趋势。

在中央提出逐步形成以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局的背景下，消费和科技将成为推动经济增长的重要引擎，这也为中国商业地产发展提供了新的机遇，新商业、新办公、新园区、新居住四大新趋势有望为行业创造更广阔发展空间。

第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）顺应行业发展趋势，及时捕捉行业发展最新动态，打造一个针对商业地产供应商和使用者在开发、融资、管理、经营和运作等环节的商务对商务的工作性博览会，通过展示商业地产理念、信息、合作与交易，反映整个商业地产的全生命周期，探寻商业地产的创新趋势，探索写字楼产业园等多业态发展新路径，以推动中国商业地产高质量发展。



第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）

市场回暖 打造展示交易对接招商平台

受2020年疫情的影响，中国商业地产行业曾遭受巨大的冲击和挑战，商业地产市场也一度遭遇“寒冬”与“冰封”。随着疫情的管控和国民经济长期向好的趋势发展，商业地产开发投资额以及销售租赁活跃度提升，市场复苏势头强劲，预计未来将稳步回暖。

一方面，商业消费市场在疫情得到控制后迅速反弹，一季度中国社会消费品零售总额同比增长33.9%，达到105221亿元，呈现恢复性较快增长，在此背景下国内重点城市零售物业市场租金企稳，出租率和客流量均保持较高水平。另一方面商业办公市场在一季度出现“开门红”，多个城市的季度净吸纳量创下数年新高，强劲的市场需求带动了空置率的下降，办公楼租金跌幅也有所收窄。

然而，在商业地产长期向好的同时，短期巨量的供应和存量去化依旧是市场需要面对的考验。国家统计局数据显示，一季度全国办公楼和商业营业用房开发投资、新开工面积以及竣工面积同比均出现增长，待售面积分别保持在3702万平方米和12680万平方米的高位。在整体市场供大于求的环境下，商业地产市场的持续回暖需要“引擎”来推动。

刘凯表示，第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）以市场为导向不断探索、不断挖掘商业地产市场中购房者和开发商的深层次需求，为买卖和租赁双方提供深度服务，将为中国商业地产市场的需求释放和加速复苏提供助力。值得一提的是，与往届相比，今年的展览会会期恢复两天，将为优质商业地产企业和项目提供更充分的展示与交流。

品类繁多 100+百强房企项目鼎力支持

第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）将成为全国商业地产百强企业和项目的聚集地，为大中型企业、经纪公司、代理公司提供来自全国的优质项目和商机，满足大中小企业与投资机构的多层次需求。

新商业：商业地产100强企业和区域龙头企业。各类最优质商业地产项目，如城市综合体、商业广场、购物中心、连锁品牌商家、主力店百货、特色小镇、城市更新复合型商业物业等；

新办公：销售型写字楼、租赁型写字楼、办公楼、联合办公、众创空间等城市优质资源项目；

新园区：产业园区投资开发规划、优质地块供应推介、城市交通枢纽商业功能区、科技园区、商务园区、总部基地、总部综合体、产业综合体等城市优质资源项目；

新居住：文旅地产、海外地产、长租公寓、租赁住房等企业和项目；

行业链条：各类规划设计、建筑设计、景观设计、商业设计、物业管理、运营机构、企业管理信息化软件供应商、智能化管理系统、门窗幕墙、电梯、空调、照明等商业地产开发全产业链服务机构与配套企业。

同时，第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）通过五大渠道进行有效组织客户，聚焦高端用户，汇聚国内精准用户，携手1000+经纪公司代理公司实现共赢，邀约5000+专业观众齐聚盛会，其中专业观众将占总客流的80%以上。

此外，第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）媒体资源丰富，在电视台、电台、报纸、杂志、网络、短信六大平台，分别以广告、新闻、软文形式进行全方位多层次的立体式宣传。



第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）

内容丰富 铸就商业地产年度盛会

第十七届中国商业地产投资专业展览会（EXPO COSS 2021）期间，将举办丰富多彩的同期活动，邀请百强房企、行业大咖、专家学者、地产精英、投资机构等齐聚一堂，探寻商业地产创新发展的路径，寻找商业地产向上的力量。

中国商业地产100强研究报告暨百强峰会

房讯指数研究院：前身为中国写字楼研究中心，从2013年开始发布中国写字楼TOP100强研究报告，从2018年开始发布中国商业地产标准100强研究报告及行业榜单。

中国商业地产100强：根据中国商业地产行业与市场、企业本年度的经营业绩、品牌影响、标准创新及诚信信用等方面的表现，评选出百强企业、项目、人物和相关榜单。

《商业办公建筑综合评价标准》新书发布会

全联房地产商会批复的团体标准《商业办公建筑综合评价标准（COSS）》，由中国建筑工业出版社。参编单位包括北京建筑设计研究院、清华大学、仲量联行、中信、中海、保利、大悦城、当代、金茂、金融街等60 家机构和近百位专家学者。2021年7月1日正式实施，同时在全国范围内开展测评和认证工作。

第四届上市公司与金融机构大宗交易对接会

活动汇聚来自20家上市公司、金融机构的董事长、总裁和董秘，与20家商业地产开发商和项目方总裁、高管等多方力量，聚焦商业地产项目供需双方匹配落地，旨在更好地推动全国优秀商业地产项目招商引资工作，交流展示全国的优秀项目和发展成果。

第二届北上广深智慧办公论坛

邀请北京上海广州深圳的开发商、运营商、服务商及业内专家，举办科技驱动创新引领在新商办新园区新文旅的思考与应用为主要内容。

第十七届中国商业地产投资专业展览会六月在京启幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com