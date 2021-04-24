2021年FX168投资地图 期待与您一起乘风破浪

上海2021年4月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年4月30日，FX168财经集团出版的《2021年全球投资市场蓝皮书》将举办在线发布会，并将揭晓“FX168 2021年投资地图”。

回顾2020年，对所有人来说，2020年都将是非常难忘的一个年份。随着新冠疫情席卷世界，全球股市、黄金市场、原油、房产等方面均面临着巨大的挑战。

在这么一个不寻常的年份，来看看FX168 2020年投资地图的表现。该地图是在2019年末、当时完全没有疫情的状态下配置的。

2019年末，根据对2020年经济及各个市场的判断，配置了一份FX168金融投资地图，分别挑选了五款ETF基金及在中国香港市场上市的价值黄金ETF。

表：权益类投资标的2020年业绩表现

投资国家/行

业 可选的投资标的(ETF基金) 上市交易所 2020年 业绩 美国 db x-trackers MSCI 美国总回报净值指数

ETF 香港 19.25% 亚洲（日本

除外） iShares 安硕核心MSCI 亚洲 (日本除外)

指数ETF 香港 23% 全球 db x-trackers MSCI环球总回报净值指数

ETF 香港 14.23% 中国 Horizons MSCI中国ETF 香港 28.03% 美国 iShares安硕納斯达100指数ETF 香港 47.33%

日期截至2020年12月31日

表：商品类产品2020年业绩表现

基金 2020年业绩 价值黃金ETF 23.11%

日期截至2020年12月31日

从以上数据可以看出，FX168投资地图在2020年的表现还是可以的，跑赢了基准指数MSCI World（15.90%）。主要是在于FX168把配置主力放在中美权益市场以及黄金市场。

在FX168房产投资地图方面，在亚洲市场，FX168建议，比较可以选择的投资标的有日本东京、马来西亚吉隆坡、菲律宾马尼拉。在其他地区，FX168建议，投资重点可关注新西兰惠灵顿、葡萄牙里斯本与西班牙马德里。*

从所选的城市表现来看，菲律宾马尼拉表现最优，市区公寓均价上涨29.26%，郊区上涨60.85%；其次是日本东京、新西兰惠灵顿；葡萄牙里斯本表现平稳；马来西亚吉隆坡与西班牙马德里稍微下跌。

总的来看，虽然遭遇了突发因素（疫情），但是FX168 2020年投资地图还是经受住了考验。

2021年4月30日，FX168财经集团出版的《2021年全球投资市场蓝皮书》将举办在线发布会，届时将揭晓“FX168 2021年投资地图”。同时，还盛情邀请中美两地专家，研讨最新的投资热点，数字货币、SPAC、NFT…..最火最热的投资话题，都在2021年4月30日。

2021年，FX168投资地图，期待与您一起乘风破浪！

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https://www.fx168news.com/bluebook/2021overseas/

（*文中涉及的投资建议仅供参考，不构成买入依据）

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