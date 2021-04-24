“Kidzplorer智乐空间”耗资三千三百万美元，以创新方式融合教育玩乐与生活零售

重庆2021年4月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 香港置地基于 STEAM（科学、技术、工程、艺术及数学）教育理念打造的儿童科普趣悟品牌“Kidzplorer 智乐空间”，今天正式在集团位于中国西南地区的首个独资商业项目“重庆光环购物公园”对外开放。Kidzplorer 智乐空间总投资三千三百万美元，计划未来五年将在中国内地其他城市陆续开业。Kidzplorer 智乐空间及“光环”品牌系列均为集团的增值项目，彰显了香港置地对推动战略创新的承诺，同时巩固重庆两江新区以至其他地区的发展，为所在社区和顾客带来充满启迪的极致体验，引领对广阔未来的向往。

香港置地行政总裁黄友忠先生表示：“于过去一百三十多年，我们一直寻求机遇，通过引进创新概念和新颖服务来迎合租户与顾客不断变化的喜好和需求，从而提升我们在中国内地及亚洲区内的物业组合价值。Kidzplorer 智乐空间象征着香港置地于零售体验中增添创新亲子设施的一大突破，并可回应现今顾客的需求，当中大部分都是带同子女到访的家长。”

香港置地商用物业资产管理部董事及主管谭祐华先生表示：“我们在重庆的最新布局代表了香港置地对创新的坚定不移和孜孜以求，同时我们也希望在产业版图中为顾客提供不同的选择。选址在‘重庆光环购物公园’的 Kidzplorer 智乐空间引进了风靡中国乃至亚洲的 STEAM 教育模式，同时配备科学探索游乐设施，这不仅为香港置地于周边打造的高端住宅社区约克郡赋予高附加值，同时也为当代城市发展树立全新基准，培育新一代。”

位于“重庆光环购物公园”的 Kidzplorer 智乐空间由国际知名的主题乐园设计公司 JRA 携手星际元集团设计。实用面积近三千平方米的重庆首店涵盖九大主题探索游乐区域、STEAM 教室、亲子餐厅和多个派对房间，以及售卖一系列 STEAM 教育玩具和产品的主题零售店。Kidzplorer 智乐空间采用最新科技，确保所有访客均能获得极致体验，包括供小朋友佩戴的实时追踪定位智能手环。

香港置地全新生活零售系列的首个项目“重庆光环购物公园”也于今天盛大开业，其为集团在中国西南地区的首个独资商业项目。有关详情请参阅新闻稿链接。



Kidzplorer 智乐空间是基于 STEAM 教育理念打造的儿童科学探索综合馆，实用面积近三千平方米，设有九大主题探索游乐区域。



Kidzplorer 智乐空间是基于 STEAM 教育理念打造的儿童科学探索综合馆，实用面积近三千平方米，设有九大主题探索游乐区域。



Kidzplorer 智乐空间是基于 STEAM 教育理念打造的儿童科学探索综合馆，实用面积近三千平方米，设有九大主题探索游乐区域。



Kidzplorer 智乐空间是基于 STEAM 教育理念打造的儿童科学探索综合馆，实用面积近三千平方米，设有九大主题探索游乐区域。



Kidzplorer 智乐空间是基于 STEAM 教育理念打造的儿童科学探索综合馆，实用面积近三千平方米，设有九大主题探索游乐区域。



STEAM 教室与中国 STEAM 课程供应商探客工坊合作，提供一系列有趣创新的课程。

香港置地的战略投资“Kidzplorer智乐空间”首度亮相 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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