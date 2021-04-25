宝“藏”故事丨桃花开处的巴吉村

入夜风吹雪，朝来桃披霞。这个春天，百里桃花中的西藏林芝，吸引了万千游客。 这是西藏林芝巴吉村（画面左侧）及毗邻的八一镇（2021年4月6日摄，无人机照片）。新华社记者 洛卓嘉措 摄 在“桃花经济”产生之前，20世纪90年代，西藏林芝市区内一处小桥边上，从早到晚停着东风卡车，周边的村民排坐桥边，等待运输的活，他们中不乏巴吉村的村民。这些村民常常要花上近一周的时间，将林芝的木材运往别处，一次赚取几百元的收入。 当时20多岁的格桑旺久就是这支“私人运输”队伍中的一员。“我们从附近的林场拉木头到别的地方，当时路不好走，去趟拉萨都要七八天。”格桑旺久回忆他年轻时的经历，虽已时隔20多年，仍觉得十分辛苦，“当时还得自己砍柴、储柴，家里炉灶烟又大，冬天门窗关起来很是呛人。” 世纪之交时，巴吉村的主要燃料是木材，每到秋冬，家家户户都会堆起柴火，储备过冬，格桑旺久家也不例外。 “2005年左右大家才开始放弃砍树。”格桑旺久回忆道，“大概10年前，我们就改用天然气了，烟也少了，房子干干净净的，比烧木头舒服多了。” 这是村民格桑旺久在家中整理田地（2021年4月6日摄）。新华社记者 洛卓嘉措 摄 格桑旺久描…