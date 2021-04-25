刺梨果变成致富果，广药集团李楚源：做脱贫攻坚和乡村振兴先锋

一项荣誉为何弥足珍贵

广东广州2021年4月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月23日，贵州省脱贫攻坚总结表彰大会隆重举行。贵州王老吉刺柠吉产业发展有限公司荣获“贵州省脱贫攻坚先进集体”称号，这是继今年2月广药集团获“全国脱贫攻坚先进集体”后，对刺柠吉脱贫攻坚贡献的又一次高度认可。以刺柠吉为抓手，王老吉为贵州刺梨产业按下发展“快进键”，助力贵州打赢了这场硬仗。

民族要复兴，乡村必振兴。2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在北京人民大会堂隆重举行，广药集团等一大批脱贫攻坚先进集体和模范个人群英荟萃、众星闪耀，充分彰显了我国“集中力量办大事、国企先锋勇担当”的体制机制优势。

产业发达兴旺，乡村振兴有望。无数事实早已雄辩地证明，产业振兴是覆盖面最广、效果最好、带动人口最多、可持续性最强的“三农”发展举措。广药集团以科技为引领，以创新求突破，以品牌全赋能，绘就了一幅促进贵州刺梨产业跨越崛起、加强东西区域协作联动发展的新时期乡村振兴壮美画卷。



贵州刺梨

广药集团“五个一”工程：刺梨果变成致富果

刺梨，是产自贵州深山极具特色的珍果，富含维C、维P、SOD、维生素B族、叶酸和胡萝卜素等多种营养元素，每百克果肉维C含量是柠檬的100倍、苹果的800倍，被誉为“维C之王”。如此大自然的恩赐，原本应该成为山区百姓脱贫致富的“黄金果”，却由于受市场知名度低、加工技术差等难题困扰，当地刺梨产业长期以来发展坎坷、步履维艰，广大村民只好祖祖辈辈守着“金饭碗”靠天吃饭，苦度光阴。

自2018年对口帮扶贵州刺梨产业以来，广药集团通过实施“五个一”工程（一个产品、一个计划、一个基金、一个联盟、一个基因），为当地高质量发展持续注入澎湃动能，不仅帮扶贵州如期完成脱贫攻坚目标任务，也为接下来助力贵州乡村全面振兴打下坚实基础。

一支“精兵”创造业界奇迹

“养在深闺无人识，酒香也怕巷子深。”广药集团进入之前，贵州具备一定规模的刺梨加工企业虽多达35家，但真正品牌化运作、覆盖全省市场的一家都没有。而且，这些企业只是对刺梨进行简单提纯等初加工，甚至各家出品的刺梨原液从质地到味道都完全不同。换言之，当地刺梨产业距离“工艺标准化、配方科学化、产品多样化、价值最大化”尚相差甚远。不过，随着2018年底广药集团遵照省市部署承担起帮扶贵州刺梨产业的重任，一切都在那一刻改变了。

作为全国最大制药工业企业、广州重点国有企业，广药集团将帮扶贵州刺梨产业视为义不容辞的责任。广药集团党委书记、董事长李楚源迅速组建工作组，第一时间带队到贵州实地调研，形成了《贵州刺梨时尚生态产业“136”发展方案》。李楚源表示，希望通过旗下百年品牌王老吉的带动，帮助贵州把刺梨产业发展为百亿级的时尚生态产业，打造继“一瓶酒”(茅台)、“一棵树”(黄果树)、“一幢楼”(遵义会议原址)之后，贵州省的新名片 — “一个果”(刺梨)。



刺柠吉天然高维C饮料

“勠力同心聚合力，奋楫扬帆志在赢。”为了让刺梨尽快真正成为贵州的“致富果”，广药举全集团之力“总动员”，以麾下广州王老吉大健康产业有限公司为骨干力量，迅速抽调精兵强将投入到前期调研、市场考察、科技研发的紧张工作中。

接到任务后，王老吉公司董事长徐文流当即表态：研发的产品刺梨含量一定要高，保证产品中的维C含量，同时口感也要好。要扶贫就要真扶贫，要把我们在贵州的刺梨采购量真正地提上去。

通常情况下，一款新饮品的研发周期至少6个月以上，但从当年11月领受任务算起，王老吉帮扶团队仅用短短98天就完成了从产业链调研、原液送检评测，到新产品试制、改进、定型、量产、宣发的全流程，创造了令人惊叹的业界奇迹。

为尽可能压缩研发周期，核心团队日夜加班，频繁出差，多路人马往返奔波于贵州、上海和广州之间。刺梨原液酸涩难以入口，但为了争分夺秒抢时间，研发团队不停地试饮、调整优化配方，用王老吉研发团队负责人谢保光的话来讲，大家“喝到牙都软掉了”。

与研发团队同样忙碌的，还有生产部门。刺梨鲜果不能存放，采摘当天必须榨汁，然后储藏在-14摄氏度至-18摄氏度的冷库里备用。没有成熟经验可借鉴，生产团队就摸索出陶瓷膜澄清、低温多级膜浓缩、灭菌吹扫等一系列创新榨汁工艺，再经过无菌冷灌装和冷冻处理，不但解决了刺梨产品氧化褐变、柠檬皮苷絮浮等难题，还在去除苦涩味的同时有效保留天然维C、SOD、黄酮等营养成分。

而在贵州的饮料生产线改造现场、后方的包装设计部门、北京的制版工厂，也活跃着无数王老吉人不知疲倦的身影。他们中，有的青年员工新婚燕尔却“忙得忘记了多久没回过家”，还有人连着中秋、端午不能与家人团聚，大年三十仍在外地出差，回去没歇几天，正月初五又踏上征程。这罐刺梨饮料背后，包含了太多人的付出与汗水、拼搏和奋斗。

“星光不问赶路人，功夫不负有心人。”2019年1月，一款精选贵州新鲜刺梨原液与进口优质柠檬汁，经科学调配而成的复合果汁饮料研发成功，并取了一个恰如其分的响亮名字 — 刺柠吉。

继天然高维C饮料之后，王老吉再接再厉，陆续推出刺柠吉润喉糖、刺梨龟苓膏、刺柠吉气泡酒等热销新品，带动贵州刺梨生产加工企业的数量、销售额及相关品牌注册量同比分别增长50%、30%和80%以上，为贵州省全面脱贫贡献卓著。

一颗果子改变“黔”山万水

扶贫先扶志，扶贫必扶智。在促进贵州刺梨产业跨越式发展、带动山乡巨变致富奔小康的过程中，王老吉不仅送去资金、技术，更通过吸纳大量就业、构建全产业链，将来自珠三角发达地区先进的生产生活理念和经营致富方法，潜移默化地传授给当地群众。

为进一步扩大饮料产能，以刺梨产业支撑贵州乡村振兴，王老吉在黔南州惠水县设立了刺柠吉天然高维C饮料生产基地，让发展红利普惠“黔”家万户。“越来越多的人知道刺梨，小卖部超市也在卖刺梨产品。”罗国凤是黔南惠水的刺柠吉工厂生产主管，几年前她肯定无法想象，这么一颗在家乡“稀松平常”、浑身长刺的黄色小果，会让自己有幸亲眼见证产业振兴所迸发出的洪荒之力。

随着订单成倍激增，生产线开始24小时运转，职工们的腰包也越来越鼓。从刚入职月薪2000元到随后的3000元、5000元，没多久罗国凤的收入就连上3个台阶。

而在更广大的黔南山区，无数农户依靠种植刺梨，也很快摆脱贫困，走上了发家致富的康庄大道。早年因工伤患有腿疾的文革学，原本是黔南州龙里县茶香村出了名的贫困户，但后来靠着种植40多亩刺梨，不但顺利脱贫，盖起近1000平米的新楼房，还为儿子娶了媳妇，新房里购置了60英寸的大彩电。

同村的杜礼才在没种植刺梨之前，家里住茅草屋，每逢下雨必漏水，吃饭没油水，就拌点盐巴下咽，生活苦不堪言。多亏王老吉来到贵州对口帮扶，升级打造了“公司＋基地＋农户”的全产业链精准扶贫新模式，帮助杜礼才和乡亲们扩大刺梨种植、稳定购销渠道，从此老杜家的日子越过越红火，年收入净增7万至8万元，家里新添了小汽车。前段时间，他还化身“潮流型男”，成为了王老吉公益短片中外表酷炫、衣着时尚的刺柠吉“新农人”。

“凤凰涅槃，浴火重生。“可以说，正是在王老吉掀起的这场刺梨产业振兴大潮中，千千万万的“罗国凤”和“文革学、杜礼才”经历这样一场特殊洗礼，纷纷完成了从山乡村民到名企员工、种植行家，从贫困群体到小康一族、致富能手的“华丽转身”。

目前，贵州刺梨种植面积超过200万亩，受益农户近22万人，户均增收7000余元，刺梨正从无人问津的山间野果，变成撬动百亿时尚生态市场、助力贵州乡村振兴的“摇钱树”“聚宝盆”。

一鼓作气夺取更大胜利

高瞻远瞩，家国情怀，持之以恒，金石为开。2020年突如其来的疫情，也没有让广药集团停下全力对口帮扶贵州、做大做强刺梨产业的步伐。

发放2亿元扶贫消费券、邀请中国工程院院士走进直播间科普刺梨营养价值、发动5万名员工打响“全员营销带货战”、刺柠吉研究院和“刺柠吉”号高铁专列亮相、聘请羽毛球世界冠军林丹担任品牌代言人……这一连串攻势凌厉的“组合拳”打下来，加之百年老字号王老吉品牌赋能，刺柠吉上市不到一年，销售额就突破1亿元，2020年更是一举突破5亿元。

在推动刺柠吉快速走向全国市场的同时，广药集团继续大力提升刺梨产业的科技“含金量”。2020年，广药与医疗团队、贵州省呼吸疾病研究所共同成立“刺梨防治呼吸疾病产学研联合攻关组”。2020年底，广药又携手多家科研团队发布刺梨全成分及以免疫调节、解酒护肝、护眼、抗氧化等功效成果，并推出单瓶（50ml）维C含量高达600mg的刺柠吉精制刺梨原液。另外，广药集团还联合“四地六方”科研团队成立粤港澳黔刺梨产业创新联盟，加速推进刺梨科研成果落地转化。

初心致远担使命，抖擞精神再出发。贵州脱贫攻坚的胜利并不意味着王老吉帮扶工作的结束，“扶上马再送一程”，王老吉目前已全面转战乡村振兴。2021年2月2日，广药集团启动“刺柠吉乡村振兴五年行动计划”，率先设立了全国乡村振兴基金 — “刺柠吉”10亿乡村振兴基金，未来5年拟投入10亿元，从科技、产业、生态、教育、文化5大方面精准发力，进一步促进刺梨产业蓬勃发展，推动当地农村农业现代化改革，持续助力贵州实现乡村振兴。

这一恢弘计划的具体内容包括：科技振兴 — 5年内拟投入1亿元，推动刺梨产业科研和创新，为产业发展提质增效。产业振兴 — 持续对刺柠吉品牌和市场进行全方位投入与推广，鼓励和支持刺梨产业创新创业，培育多元化刺梨产品，搭建刺梨产业新农人平台，鼓励、引导百亿刺梨产业再发展。生态振兴 — 设立种植基地，退耕还林，通过种植刺梨提升生态环境。教育振兴 — 推出新农人成长计划，进一步联合贵州黔南州、毕节等相关职业技术学院，设立刺柠吉培训班，定点培养刺梨产业新农人，助力“人才兴黔”建设。文化振兴 — 塑造新文化，与黔南州惠水县联合打造好花红刺梨文化原点村寨，打造刺梨文化“超级IP”。

广州王老吉大健康产业有限公司已与惠水县人民政府签订了乡村振兴对口帮扶战略合作框架协议，作为广药集团乡村振兴5年行动计划的首个落地，双方将合力建设刺梨产业科创中心、“好花红刺梨文化原点村寨”、新农人培训班、刺梨种植基地等重点项目。

广药白云山，爱心满人间。广药集团情系群众、以民为本的红色基因，源于始终为人民谋幸福、为民族谋复兴、为国家谋发展的拳拳赤子心、浓浓爱国情。90多年前杨殷烈士植下的红色基因，在世代传承中已融为广药企业文化的重要组成部分，也成为集团上下坚定信念、全心全意投身脱贫攻坚和乡村振兴伟大事业的不竭思想动力。

广药集团党委书记、董事长李楚源做出指示：“广药集团把2021年发展主题定为‘党建强企年’，将进一步在企业改革发展中加强党建的引领作用，助力农村产业革命，为乡村振兴再立新功。”

2020年是脱贫攻坚战取得全面胜利的收官之年，广药集团积极响应党中央号召，以奋勇之姿迎难而上，以总攻态势尽锐出战，全面完成了脱贫攻坚各项任务。荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号，对于前者来讲既是荣誉更是鞭策，荣誉也非终点而是新起点。

当史学家书写新世纪第三个10年的开篇时，2021年注定会留下不平凡的印记。这一年是“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。“十四五”期间，广药集团将全力打造刺柠吉品牌，继续发扬“孺子牛、拓荒牛、老黄牛”精神，做好脱贫攻坚和乡村振兴的有机衔接，为巩固扩大脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴不断贡献“广药智慧”“广药方案”“广药力量”。

刺梨果变成致富果，广药集团李楚源：做脱贫攻坚和乡村振兴先锋 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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