浙江杭州2021年4月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021全球医美消费者魔力星尚大会暨星尚大赏颁奖盛典，于4月21日上海隆重启幕。杭州健生医药有限公司市场部总监、伊婉明星脸创始人、四届伊婉明星脸总导演叶漫山女士应邀出席盛典“看见品牌的增长力”圆桌论坛环节。

一同出席圆桌论坛的还有：医美综艺《女魔头驾到》好美MCN创始人郝格、好漾（中国）医疗美容医院总经理、缔美诗敏肌专科连锁创始人、强生曼托商业创新负责人、中国整形美容协会肿瘤整复分会委员。

论坛开始由医美综艺《女魔头驾到》好美MCN创始人郝格剖析当下的医美优秀品牌是如何创造品牌和维系品牌力的，列举了如LG化学玻尿酸、艺星机构等优秀的医美品牌，然后将问题给到台上各位 — 如何定位品牌及品牌在消费者心中的定位。

首先由叶漫山总监发言，她表示自2013年LG化学玻尿酸进入中国市场后，我们经过了8年的市场推广，已经拥有近500万的中国使用者，并且连续四年，LG化学玻尿酸产品成为该品类的销冠。

在拥有这样一个强大的求美者群体后，自然我们的品牌就有了一定的影响力和品牌力，这个时候为了更好的满足市场需求，我们就必须进一步细分我们的求美者。就像丰田和雷克萨斯一样，针对不同人群的需求，生产出不同定位的产品。于是我们在2019年美沃斯上发布了LG化学轻奢玻尿酸致系列，让一部分对品质、对效果、对服务、对生活更有追求的小资求美者能够享受到我们更优秀的产品，这个就是我们对LG化学轻奢玻尿酸致系列的品牌定位，也是我们希望能够在消费者心中树立的品牌定位。

在“如何持续做好品牌力“的问题上，叶总表示：“LG化学玻尿酸刚进入到中国市场时，其实在前期没有能迅速打开这个市场，我们的产品有一段时间的水土不服，因为当时玻尿酸价值普遍较高，我们的产品又是新品，一时间没有能找准自己的位置。但是我们经过市场调研之后发现，其实医美的需求非常巨大，当时很多求美者对于产品价格、医生技术、产品安全性等等都不了解的情况下就望而却步了。所以我们迅速调整品牌定位，从产品安全性优势切入，并将价格定位在大部分人能够消费的起的价位，迅速打开了整个医美市场，并且还火速推动了整个医美行业的蓬勃发展。我们的玻尿酸即刻变成了医美届的爆品、医美拓客的流量款，以每年新增百万医美用户的速度成为玻尿酸品项的明星产品。”

LG化学轻奢玻尿酸致系列产品就是定位在忠诚用户里，抓取已经成熟和有更高阶需求的医美用户，现在的这些高阶医美用户已经逐渐脱离于单支注射和仅仅对比价格的医美1.0时代了，而是在于看重产品品质、看重医生技术、看重全面部打造后的效果的时代，因此在这种需求下，应运而生了致系列产品及致系列的全面部改善的D-LITE打法。所以通过对市场需求的不断深度挖掘，用户和品牌粘性会很高。医美的轻奢风也才刚开始来到，品牌的未来空间很大。

最后关于讨论到“品牌营销是要抓住年轻群体，品牌通过什么样的方式更好的服务Z世代”的问题上，叶总也向大家作了以下分享：Z世代的家长是比较成熟和社会中流砥柱的80后，80后的家长相对更OPEN，也更舍得为Z世代花钱。Z世代的家长对医美接受度较高，Z时代又是在信息化爆炸下成长的一群人，他们的自我意识很强，非常讲究定制化、个性化。我们如何服务好Z时代，叶总提出是需要和Z时代做好内心需求的共建。就像小米一样，小米这个品牌就是每一段周期会给他们的米粉发需求报告，下一个小米产品也许就会根据玩家提出的需求生产新品，那米粉就会跟他们的粘性非常大，就像我们LG化学轻奢玻尿酸致系列也正在做这样的一些事情，我们会联合一些好的机构、优秀的医生、优质的媒体一起来探求Z世代求美者的需求，从而一起来共建到Z时代的医美需求。和他们共建想法，定制他们自己想法，把他们的想法变成实际的现实，就能服务好他们。品牌持续增长力也会不断加强。

本次圆桌会议的圆满召开，不仅为医美人提供了一个及时沟通与意见反馈的平台，更是为医美行业各个领域的规范化发展提供了指路明灯。相信在全行业人士的共同努力下，中国医疗美容行业必将迎来翻天覆地的变化，让更多求美者能够美的安全、美的安心。

2021全球医美消费者魔力星尚大会圆桌会议4月21日于上海启幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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