广药集团李楚源：下好产业发展先手棋 打好乡村振兴主动仗

刺柠吉推动刺梨产业提质增效

广州2021年4月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 3月5日发布的政府工作报告中指出，要全面实施乡村振兴战略，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业稳定发展和农民增收，扎实推进农村改革和乡村建设。

作为脱贫攻坚的众多力量之一，广药集团王老吉积极践行国企责任，打造全产业链模式，为贵州黔南州、广东梅州、甘肃兰州等地帮扶地区注入可持续发展动能。

勋章在肩，日前，广药集团荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号，是广州唯一获此殊荣的市属国企。4月23日，贵州王老吉刺柠吉产业发展有限公司荣获“贵州省脱贫攻坚先进集体”称号，体现了国家、贵州人民对广药王老吉刺柠吉扶贫事业的高度认可。

征衣未解又跨鞍，“十四五”开局之年，广药王老吉的脚步未曾停下，仍孜孜不倦地探索长效富民举措，续写新时代乡村振兴新篇章。

开好局

刺梨产业发展备受关注

广药集团王老吉以刺柠吉为抓手，推进贵州刺梨产业发展的案例，获得了全国人大代表、全国脱贫攻坚先进个人、惠水县明田街道新民社区党支部书记罗应和的肯定。

罗应和所在社区位于刺柠吉惠水生产基地对面。在刺柠吉生产基地投产后，不少居民获得了在家门口工作的机会。看着居民们因刺梨产业的发展，日子越来越有盼头，罗应和十分欣慰。

“刺柠吉惠水工厂提高了很多乡亲的生活水平，也带动了产业链上下游发展，促进原料种植、运输等相关产业的发展。通过王老吉这种‘授人以渔’的产业扶贫方式，我们的刺梨从山间野果变成了致富金果。”罗应和动情地表示。

贵州省“十四五”规划《纲要》中指出，要加快做大做强刺梨等12个农业特色优势产业，培育壮大贵州刺梨等优质产品品牌，提高标准化、规模化、品牌化水平；加强低质刺梨林改造，达到刺梨种植面积230万亩，刺梨产量15万吨，加工产业产值达100亿元的目标；与广药集团合作共建刺梨产业。未来，贵州将打造出产值超100亿元的刺梨产业集群。

如今，广药集团王老吉已为刺梨产业描绘出一幅全新的景象 — 2019年，刺柠吉系列产品上市不到一年，销售额突破1亿元，2020年更是突破5亿元，推动贵州刺梨产业驶入发展“快车道”。

据贵州省工信厅数据，贵州刺梨生产加工企业销售同比提高30%以上，从事刺梨加工生产的企业数量同比增长了50%，刺梨相关的品牌注册量增幅超过了80%。贵州刺梨种植受益农户超21.7万人，户均增收突破7000元。

而王老吉对全产业链上下游的带动，也成为了看得见的效益。贵州恒力源天然生物科技有限公司成立于2016年，在成为刺柠吉的原液供应商之后，企业经营效益有了质的飞跃：2020年，该公司收购刺梨5300吨，相较2019年度增长104%；销售额相较2019年度增长48%。

“王老吉这种大企业的进入，对整个刺梨产业带动非常大。一方面它的体量比较大，全国铺开市场，以他们的渠道和平台，可以带动全国人民的消费，带动刺梨原液的销售。另一方面，可以带动老百姓果实收购的增加。”恒力源集团常务副总经理林建表示。

贵州刺梨产业的高速高质发展，让无数脱贫故事发生在这片土地上。

担使命

广药集团赋能深山果变致富果

从鲜为人知到产业蓬勃发展、备受关注，刺梨产业的背后究竟有什么样的付出和努力呢？故事要从2018年说起。

刺梨，是贵州特有的经济作物，富含维C、维P、SOD等多种营养元素，其中以维C含量最高，有“维C之王”的美誉。

虽然刺梨优点众多，但发展起来存在诸多难题，销路难以打开，长久以来“藏在深山无人识”。直到2018年底，这一产业终于迎来了发展转机。

在接到广东省委、省政府，广州市委、市政府对口帮扶贵州刺梨产业的指示后，广药集团党委书记、董事长李楚源迅速组建工作组，第一时间带队到贵州实地调研，形成了《贵州刺梨时尚生态产业“136”发展方案》。

作为全国最大制药工业企业、广州重点国有企业，广药集团将帮扶贵州刺梨产业视为义不容辞的责任。李楚源表示，希望通过旗下百年品牌王老吉的带动，助贵州把刺梨产业发展为百亿级时尚生态产业，打造成贵州省的名片。

面对这颗“养在深闺”的小野果，王老吉从市场需求、刺梨特色出发，进行时尚健康产品的研发。团队日以继夜地工作，不停试饮、调整，力求打磨出既能发挥刺梨优点，又符合消费者口味的产品。

“刺梨含量一定要高，保证产品中的维C含量，同时口感也要好。要扶贫就要真扶贫，要把我们在贵州的刺梨采购量真真正正提上去。”广州王老吉大健康产业有限公司董事长徐文流当即表态。

功夫不负有心人，经过98天的攻坚克难，王老吉开发出了刺柠吉天然高维C饮料、龟苓膏、润喉糖等产品，此后更是陆续推出刺柠吉精制刺梨液、气泡酒等产品，不断丰富产品矩阵。

以刺柠吉为抓手，发挥自身品牌、渠道、技术等优势，在短短两年时间，王老吉推动刺柠吉进入市场，让刺梨走出了大山，也让果农们的日子越来越好。

龙里县茶香村是贵州省最早人工种植刺梨的地方。据村委会主任肖发海介绍，茶香村种有刺梨18000亩，2020年卖出刺梨1800多吨，销量比前年增加了200多吨。

受益于刺梨产业的发展，村民杜礼才的生活越来越红火，“今年，家里刺梨地超过六七十亩，收成是去年的3倍，收入增加了七八万元”，提起生活的变化，老杜喜笑颜开。

同村的文革学也是受益者之一。他因种植刺梨脱贫致富，加盖了漂亮的楼房，还装上60英寸的大彩电。谈及未来，他充满期待，“想买一个小车，方便拖刺梨卖。”

在贵州，像他们这样靠着种刺梨带领全家走向小康的故事，还有很多。刺柠吉的诞生，为刺梨的市场化注入了强劲动力，也为果农的生活带来更多美好的变化。

眺千里

王老吉推动产业提质增效

产业兴旺，是解决农村一切问题的前提。

“对产业而言，引入企业帮扶机制，有利于借助企业所拥有的资金、技术和市场优势，实现全产业链规模化发展，有效带动农民增收。对企业而言，借势脱贫攻坚与乡村振兴政策优势，无疑是借梯登高、顺势而为，更有利于吸收发展红利，聚焦新的着眼点，产生差异化的市场竞争力。”广药集团董事长李楚源说。

在多年的探索实践中，王老吉以市场为导向，结合产业特色探索出了可持续发展的“造血”式帮扶模式，激活贵州刺梨产业的内生动力，有效实现地方产业与企业的共赢。

为加强东西部扶贫协作、促进生产销售一体化，王老吉在黔南州惠水县搭建先进生产基地，成立贵州王老吉刺柠吉产业发展有限公司，加速刺梨产业规模化、标准化、科技化发展。基地占地300亩，建有王老吉和刺柠吉专业生产线，已达到日产刺柠吉60万罐、王老吉凉茶70万罐，为当地提供了180个就业岗位，其中易地扶贫搬迁户45人、建档立卡贫困户16人。

“越来越多的人知道刺梨产品，小卖部和超市也在卖刺梨产品。”王老吉刺柠吉惠水工厂生产主管罗国凤感叹。小小的刺梨，让她的生活和工作蒸蒸日上，从刚入职时月薪2000元，随后到了3000元、5000元，收入连上几个台阶。

在推进产业布局的同时，王老吉也以消费扶贫来促进产业兴旺，通过发放2亿元刺柠吉扶贫消费券、开设多场电商直播、邀请钟南山院士走进直播间科普刺梨营养等举措，大大提升了刺梨的认知度。

科技赋能产业，无疑将释放巨大潜力，推动产业跃升，实现高质量发展。“科技是产业发展的驱动力，在推动刺梨产业提质增效的路上，要重视科研水平的提高，让科技为产业发展助跑。”广药集团董事长李楚源强调。

2020年，广药集团与钟南山院士团队、贵州省呼吸疾病研究所联合成立“刺梨防治呼吸疾病产学研联合攻关组”，并于2020年底联合多个科研团队发布了刺梨全成分研究成果。

聚焦刺梨，广药集团将目光投向更远。成果发布会当天，广药集团联合广东省南山医药创新研究院、贵州省科学院、香港大学苏国辉院士团队、澳门大学王一涛教授团队、岭南现代农业实验室，成立了粤港澳黔刺梨产业创新联盟，力求打造优势互补、产学研融合的四地六方研究平台，加速推进刺梨科研与成果落地。

王老吉这种产扶融合的模式，也在全国各地开花，带动了当地经济持续发展和农民增收致富。

谋振兴

刺柠吉助力构建现代产业体系

当前，我国已开启全面建设社会主义现代化国家新征程。

为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，日前，广药集团启动“刺柠吉乡村振兴五年行动计划”，成立全国首个乡村振兴基金 — 广药集团刺柠吉10亿乡村振兴基金，从科技、产业、生态、教育、文化五大方面振兴刺梨产业，推动农业农村现代化改革。

运用“产业+消费+科技”组合拳，王老吉有效促进刺梨产业发展壮大，探索出长效富民举措。

广药集团党委书记、董事长李楚源表示：“广药集团将把2021年发展主题定为‘党建强企年’，将进一步在企业改革发展中加强党建的引领作用，助力农村产业革命，为乡村振兴再立新功。”

接下来，广药王老吉将基于五年行动计划，全力打造刺柠吉品牌，全面促进刺梨消费，持续打造刺梨全产业链，推动百亿级时尚刺梨产业发展，助力贵州构建现代乡村产业体系。

广药集团李楚源：下好产业发展先手棋 打好乡村振兴主动仗 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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