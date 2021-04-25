广州2021年4月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第129届广交会于4月24日在云端圆满落幕，广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵向中外媒体介绍了本届广交会总体运行情况。



第129届广交会圆满落幕

徐兵说，本届广交会在商务部、广东省人民政府的坚强领导下，在中央相关部委的通力保障、各地商务部门和驻外机构的大力支持下，经过全体与会人员共同努力，总体运行平稳，取得积极成效。

徐兵表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，全球化遭遇逆流，国际产业链供应链面临深刻调整，不确定性增加。本届广交会以“开放、合作、共赢”为理念，以“广交云上、互利天下”为主题，成功在网上举办，不仅为巩固外贸回稳向好势头、推动外贸创新发展、畅通全球产业链供应链作出了应有贡献，也为世界贸易和经济复苏注入了强劲动力。

徐兵介绍，本届广交会云平台总体运行平稳顺畅。广交会官网平台设置展商展品、供采对接、虚拟展馆、展商直播、新闻与活动、大会服务、跨境电商专区等栏目，把网上展示、营销推介、供采对接、在线洽谈等功能融为一体，为境内外企业搭建了一个全时空、无边界的一站式贸易平台，让全球展客商足不出户下订单做生意。截至4月24日，本届广交会官网累计访问量3538万次，共有来自227个国家和地区的采购商注册观展，采购商数量稳步增长，来源地再创新高，继续保持了多元化和全球化的特点。在三级网络安全机制有力保障下，官网平台运行平稳，未发生重大网络信息安全事件。本届广交会进一步优化了官网平台，功能更强、服务更优、体验更好，更加便利了供采双方“进得去、找得到、谈得起来”，确保参展观展取得实效，受到展客商广泛赞誉。主要呈现以下特点：

新产品新技术脉动云上。2.6万家参展企业在云端集中亮相，产品创新、技术革新、形式出新、呈现用心，向世界传递中国企业的创新活力，充分展示了中国制造、中国智造、中国品牌、中国企业的崭新形象。本届广交会参展企业累计上传展品超过276万件，比上届增加29万件。从企业填报情况看，新产品84万件，比上届增加11万件；智能产品11万件，比上届增加1万多件。“三自三高”产品持续增多，高端化、智能化、品牌化、定制化产品成为主流。来自28个国家和地区的340家境外企业上传展品9000余件。琳琅满目的展品吸引了全球采购商观展洽谈，参展企业云展厅累计访问量687万次，其中出口展参展企业云展厅累计访问量682万次，进口展参展企业云展厅累计访问量5万次。

新理念新模式持续创新。广交会三度登云，再次为广大参展企业插上“互联网+”的翅膀。经过两届历练，参展企业对数字化营销的理解更加深刻，展示形式更丰富，直播营销更熟练，客户服务更多元。本届广交会直播累计吸引了88万人次观看。优化展商直播资源分配后，企业准备更加充分，直播内容更具针对性，通过直播和互动精准了解市场需求，推动精准研发，实现精准营销，平均每场直播累计观看人次比上届增加了28.6%。继续按专业题材分类设置虚拟展馆，集中展示企业VR展位,为采购商提供沉浸式观展体验，共有2244家参展企业制作并上传了2662个VR展位，访问量超过10万人次。

新市场新需求前景广阔。广大参展企业通过广交会平台，充分利用国际国内两个市场、两种资源，把握国际国内市场新需求，畅通国际国内双循环。深耕传统市场成效明显。与新兴市场的联系更加紧密。企业积极拓展国内市场。本届广交会加大境内采购商邀请力度，共有1.2万名境内采购商注册观展，境内采购商累计向参展商发起即时沟通2400次，达成意向订单近2000条。多措并举服务内外贸对接，推动出口产品转内销，助力参展企业快速捕捉内需倍增、消费升级的广阔机遇。本届广交会联合广东省商务厅和相关商协会成功举办“国内国际双循环、内贸外贸齐驱动 — 广交会双循环促进活动”，近200家参展企业和1000余名境内采购商现场对接交流，企业反映收获颇丰。

供采对接更智能更精准。本届优化智能分配采购意向和即时沟通消息功能，优化展商直播资源分配，优化云展厅管理功能，进一步提高了对接的精准度和匹配度。电子名片功能方便实用，成为企业获取、积累采购商信息的重要渠道，用户通过官网平台共发出近8万张电子名片。在云展厅为超百万件展品标识“可内销”标签，支持一键筛选快速定位。推出可内销产品线上导览手册，帮助供采双方快速匹配对接。为22个省区市的1160家“乡村振兴专区”参展企业设置专属标签，精准“引流量”。

贸促活动有特色重实效。本届广交会成功举办一系列高水平、高质量的配套活动，充分发挥了多功能综合平台作用。在全球32个国家和地区举办了44场采购商云推介系列活动，活动聚焦“一带一路”沿线、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）国家，既覆盖全球，又突出重点。其中，与巴西-中国商会、哈萨克斯坦国际商会等10家工商机构通过云签约签订合作协议，进一步扩大了广交会“朋友圈”。组织俄罗斯和印尼两国最大的零售商X5集团和长友集团，美国第5大零售商克罗格公司与中国供应商的专场贸易对接会，组织汕头玩具产业、广东小家电产业、浙江纺织产业及山东食品产业等重点产业集群专场推介活动，为各交易团推荐的800多家品牌参展企业和重要产业集群基地与重要采购商搭建精准高效的线上洽谈平台，促进国内重点行业、产业集群与国际市场精准对接。组织20个交易团、40个展区的85家龙头企业，举行涉及电子家电、日用消费品和服装等产品的137场新品发布。推出2020年广交会出口产品设计奖（CF奖）新品秀，向全球呈现最富创新和商业价值的中国精品。产品设计与贸易促进中心（PDC）组织来自法国、韩国、荷兰等12个国家和地区的近90家专业设计机构，提供全天候的展示和交流对接平台，助力企业通过设计创新提品质、创品牌、拓市场。

配套服务更完善更到位。本届广交会完善线上线下相结合的知识产权与贸易纠纷投诉处理新模式，高标准筑牢知识产权保护之盾，因知识产权被投诉企业累计167家，最终认定1家企业涉嫌侵权。参与金融服务专区的7家金融机构为参展企业定制专属金融产品，金融专区累计访问量近4.9万人次，累计发放贷款3,300多笔，累计办理结算业务近7.8万笔。与中国银行广东省分行联合举办线下融资对接会，为参展企业现场提供精准的金融服务解决方案。强化线上海关服务，指导企业用好用足有关政策红利。整合外贸服务，提供邮政、运输、商品检验、产品质量认证等配套服务，打造“一站式”外贸服务平台。继续设立跨境电商专区，以“同步广交会，环球享商机”为主题举办同步活动，与跨境电商平台建立链接，扩大受惠企业面。汇聚105个跨境电商综试区集中向全球展示形象。采用“AI智能客服+在线人工+多语种”的多媒体全天候全渠道客服系统，为客商提供智能高效的服务。

徐兵说，广交会的价值在于创新服务中国与世界各国各地区的贸易合作，便利中外企业实现一站式贸易磋商与采购，提供值得信赖的供应商和采购商资源，反映行业和国际贸易的发展趋势以及提供全面的贸易服务。广交会强大的辐射效应，有效带动了中国乃至全球会展业发展，有力促进了中国外贸、国际贸易乃至全球经济发展。未来，广交会将更好坚持服务国家战略、服务全方位对外开放、服务外贸创新发展、服务构建新发展格局，根据广大中外企业的需求，不断优化服务，为中外企业创造更大价值。

徐兵表示，“境内外新闻媒体从不同角度全景式展现、全媒体报道，在特殊时期向世界讲好广交会故事，传播广交会声音，为本届广交会顺利举办营造了积极正面的舆论氛围。期待第130届广交会再相聚。”

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