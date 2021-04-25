上海2021年4月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，由美国艾尔健学院主办的“乔雅登极致®、雅致®注射医生培训”在百汇医疗旗下上海瑞鹰门诊部举行，来自上海第九人民医院、华山医院皮肤科及整形外科等多家医疗机构专业医师受邀出席此次培训大会。

百汇医疗隶属IHH医疗保健集团，自2004年进入中国，凭借其卓越的医疗佳绩，成为患者心中值得信赖与安心托付健康的医疗品牌。艾尔建美学在医疗美容领域具有广泛知名度，艾尔建学院®致力于与医生共同发展进步，确保顾客的长期满意。本次双方联合举办的乔雅登极致®、雅致®注射医生培训旨在为中国医师提供更专业的国际化临床技术交流平台，分享乔雅登极致®、雅致®在全球多年的成功使用经验和世界主流的治疗方案。

此次培训会综合覆盖了关于乔雅登透明质酸的产品科学、全新的情绪美学MD-Codes 点位注射方案讲解、面部评估、注射实操等方面，通过多维度的培训将乔雅登极致®、雅致®的产品特性、注射方案、注射技巧等与行业优秀医生分享交流。



百汇医疗上海瑞鹰门诊部

培训会议中，艾尔建学院培训导师表示，乔雅登丰颜全新的MD Codes 注射技术是通过特有的设计，在非常精准的注射点位进行注射，整体提升脸部的线条与紧致饱满度。这样的注射方式严谨而科学，对于剂量和填充做了精确的计算和研究，可以帮助求美者获得更加高效的塑形提拉以及年轻化的体验。

此次培训会议，为中国医师提供了专业的临床技术交流平台，不仅为注射塑型领域注入了新的元素和生命力，更是为求美者提供了更高品质的选择机会。百汇医疗上海瑞鹰门诊部医疗美容科始终坚持以求美者为中心，以技术为保障，专业医生为依托，致力于为广大求美者提供国际标准、品质安全、人文关怀的医美服务。

2021“乔雅登极致、雅致注射医生培训”在百汇医疗圆满落幕 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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