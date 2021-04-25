衡水2021年4月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月22日，由中国供应商x百度爱采购线下峰会-河北专场大会在河北省衡水市安平汉王酒店顺利召开。河北众多中小企业以及来自全国各地的众多互联网大咖、行业权威人士一起云集此次峰会，共同探讨在目前竞争如此激烈的市场环境下，传统企业拥抱爱采购，享受爱采购平台四大权益，以独特新颖的展示方式，实现企业品牌全面曝光，为中小型传统企业转型赋能提效。

2021爱采购线下峰会走进河北

百度爱采购线下峰会已在全国多个城市举办多场，本次会议围绕B2B行业最新态势，深度剖析了企业在产品打造、运营推广、品牌塑造等多个环节的方式方法，实现了企业与企业、企业与爱采购平台等多维度的深度交流，促进了B2B生态产业链的联合互动。同时对河北地区企业的发展现状进行了分析，为衡水地区企业营销变革带来新的机遇。



峰会现场

会议现场中国供应商实战营销专家吕凤发表了《遇见智己，见证B2B创新的力量》主题演讲。吕讲师在演讲中表示：“百度爱采购立志将复杂的B端交易做到简单、直接、可信赖。为了帮助企业快速获客，百度爱采购推出会员企业四大核心权益，同时开放‘企业智能小程序’，打通企业私域流量促进搜索直接获客，让企业彻底体验到爱采购的利好。相信爱采购卖家版APP的上线，也会带给市场翻天覆地的变化！时间去证明一切，好产品会引起市场用户主动发声！”



中国供应商实战营销专家吕凤现场演讲

AI大数据，革新企业传统营销模式

中国供应商总经理唐利文指出，企业在互联网阵地中的营销痛点，一是企业需要一个真正拥有海量买家资源的新平台；二是需要一个强曝光且可持续的品牌推广模式；三是需要一个可快速提升企业转型的落地方案。他表示百度搜索可以全面解决企业的三大营销痛点，百度爱采购就是企业迫切需要的那个有买家、有效果、有经验的平台。



中国供应商唐总发表演讲

首先，百度爱采购有买家，百度的海量用户月活可达7亿，每天处理用户请求次数达10亿次；其次，百度爱采购有效果，每日海量用户通过百度搜索来的采购需求可达数千万，搜索环境下转化方式多样，转化效率远高于其他渠道；最后，百度有丰富的to B经验，作为中国互联网科技巨头，百度服务过百万企业，全行业高价值生态伙伴众多，百度的AI 能力也是提升企业效率的有效保证。同时，百度AI技术通过对百度日均亿级搜索需求的高效分析处理，将企业货源线索与买家需求信息进行精准匹配，帮助买家快速找到优质商家。

百度爱采购产品的持续迭代更新也为企业带来了更积极与长远的发展，百度爱采购卖家版APP与企业智能小程序的上线，使企业可以更便捷地管理与运营每一个来自买家的需求，与买家线上即时沟通、随时随地接收询盘线索，重要信息及时送达；卖家还可获取全方位的推广数据日报，实时监控商品曝光及转化数据，对平台的效果转化了如指掌；爱采购卖家版APP与企业智能小程序可以更高效地帮助企业整合客户，使企业会员更全面及清晰地管理潜在客户，提升企业竞争价值，从而促进企业经济增长。百度爱采购自上线以来，AI技术一直是核心竞争力，也是B2B行业变革、企业营销模式升级的助推器。

爱上采购，共赢未来

中国供应商（china.cn）成立于2006年，在深耕互联网市场15年积累了丰富的行业经验和渠道资源，搭建了一支高效的服务团队，旨在为企业提供高效可执行的营销方案，为客户提供专业信息化一站式服务。

在会议上，中国供应商实战营销专家吕凤为大家分析了当今B2B行业的发展态势，针对企业获客成本不断上升、流量转化难、缺乏系统高效的运营模式等问题，爱采购&百度平台有着五大优势，即信用背书：提升企业公信力；推广联动：扩大品牌知名度；商品店铺：直接刺激需求；技术精修：店铺制作精益求精；数据监测：全面准确，触达商机。

百度爱采购上线至今，已帮助数以万计的企业在激烈的B2B市场竞争中，实现营销模式新突破，助力企业实现“品效合一”营销效果，在AI技术的大力支持下，企业发展已经进入前所未有的高效率快车道。

百度爱采购线下峰会走进河北衡水安平，有助于深入了解河北产业带行业细分，更有助于发掘新兴行业入驻百度爱采购平台，从而帮助企业快速接入互联网市场。爱采购将依托河北独有的市场特点，建设符合河北及周边城市发展的爱采购生态圈，用大数据AI精准分析技术与全栈营销服务，全力解决河北周边企业实际需求。经过此次峰会，未来有更多企业将会借助中国供应商平台进入百度爱采购生态圈，一起构建全新的互联网营销新阵地，促进企业转型赋能提效，快速获得企业经济增长和品牌曝光，让企业真正迎来发展新机遇。

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中国供应商百度爱采购河北行，AI技术助力企业转型革新 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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