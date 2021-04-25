“幸福呼吸”快车驶入基层，规范化诊疗遍地开花

“幸福呼吸”中国慢阻肺分级诊疗推广项目第一阶段项目总结会圆满落幕

北京2021年4月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 4月25日，由国家卫生健康委医政医管局、基层卫生健康司、疾病预防与控制局指导，中国健康促进与教育协会、中国呼吸专科联合体主办，中国医师协会呼吸医师分会协办，葛兰素史克(GSK)合作支持的“幸福呼吸”中国慢阻肺分级诊疗推广项目（以下简称“幸福呼吸”项目）第一阶段项目总结会在昆明顺利召开。大会总结了“幸福呼吸”项目三年来在推动国家慢阻肺分级诊疗政策的落地实施、建立专科医联体和远程医疗、提升基层慢阻肺诊治能力以及基层医生慢阻肺诊治水平等领域取得的巨大成果。

“幸福呼吸”项目于2017年11月正式启动，第一阶段为期三年（2017-2020），旨在推进呼吸专科医联体的建设和发展，促进慢阻肺分级诊疗在试点地区各级医疗单位的全面覆盖。在GSK的支持下，项目在全国24个省29个慢阻肺分级诊疗试点地市，累计帮助超过135万基层百姓进行了慢阻肺问卷调查，为超过29万慢阻肺高危人群提供了肺功能检查，并通过慢阻肺分级诊疗数据管理系统，对3万多名慢阻肺患者进行了规范化管理。项目累计开展在线医生教育活动和病例讨论近600场，吸引约60多万人次医护人员在线学习慢阻肺规范化诊疗知识培训。

最新数据显示，中国约有近一亿人罹患慢阻肺，近年来慢阻肺患病率显著增高 [1,2]，已经成为我国居民第三位主要死因[3]。然而，超过80%患者没有得到规范化诊疗，且经由肺功能诊断的慢阻肺患者对自身病情的知晓率不足3%[2]，这一现状在基层更为严峻，因此提升基层对慢阻肺的认知与诊治能力和水平具有重要意义。

中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰院士指出：“慢阻肺防治重在基层，‘幸福呼吸’项目开创了慢阻肺基层防治的先河，在探索慢阻肺分级诊疗实施路径、提升各级卫生机构的慢阻肺规范诊疗与长期管理水平和普及疾病知识等方面取得了积极可见的成果，通过最贴近基层需求的方式，让人人都能享受畅快呼吸的幸福，助力‘健康中国2030’建设。”



中国健康促进与教育协会常务副会长兼秘书长黄泽民现场致辞

中国健康促进与教育协会常务副会长兼秘书长黄泽民在“幸福呼吸”项目总结会上指出：“这三年以来，数百万基层百姓接受了慢阻肺筛查，上百万名高危人群做了肺功能检测；多个省的多家医院积极投身‘幸福呼吸’项目，共同推动我国慢阻肺的规范化诊治进程；通过慢阻肺规范化诊疗在线培训，使基层呼吸专科医生以及基层全科医生得到培训；在全国29个重点示范地区，各级医疗机构开展了肺功能筛查及手把手的规范化检测培训，29个地市基层医务人员的慢阻肺诊治水平明显提升。‘幸福呼吸’慢阻肺分级诊疗疾病管理投入使用，推进我国慢阻肺的分级诊疗在各级医疗机构的全面系统化，为慢阻肺分级诊疗奠定了坚实的技术基础；‘幸福呼吸’，积极推进了慢阻肺常规用药在基层医疗机构的配备；开展慢阻肺疑难危重症双向转诊；远程会诊和病例讨论等。同时，通过宣传教育，使慢阻肺疾病患者对疾病的认知得到了明显提高。项目地区还在相关媒体进行广泛的宣传，扩大了项目的对外影响，促进了公众对此病要早防早治、规范治疗观念的形成。”



GSK副总裁，中国处方药医学总监Pauline Ng博士现场致辞

GSK副总裁，中国处方药医学总监Pauline Ng博士表示：“作为呼吸系统疾病领域的先锋和领导者，GSK为 ‘幸福呼吸’合作项目在过去三年中所取得的成就感到骄傲。在未来，GSK将一如既往地致力于与所有合作伙伴的紧密合作，以进一步改善慢阻肺诊断和治疗的整体管理。我们的目标是通过合作来造福更多中国患者，帮助他们做到更多，感觉更舒适，生活更长久。”

GSK的呼吸健康承诺

50年来，GSK全球在开发治疗哮喘和慢阻肺药物方面领航前行。从1969年推出世界上第一个选择性短效β激动剂，GSK创造出当今业界领先的呼吸系统产品组合。GSK不断创新，急患者所急，为他们提供有效的治疗方案。GSK与医疗卫生各界合作，运用世界一流的科技和创新力量，发现可能成为未来药物的有效分子并深入研究。创新不停，在每个人都能拥有轻松呼吸之前，GSK也将步履不停。

参考文献： [1]. Zhong N et al. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176(8):753-760. [2]. Wang C. et al. The Lancet 2018; 391 (10131). [3]. Zhou M, et al. Lancet. 2019 Jun 24. pii S0140-6736(19)30427-1.

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“幸福呼吸”快车驶入基层，规范化诊疗遍地开花 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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