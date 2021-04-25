板块拾金丨市场复苏叠加“五一”黄金周，旅游、酒店、免税、餐饮谁将抓住这波红利？

继上周A股指数震荡下跌后，本周沪深两市主要指数均有所反弹。其中，上证指数周涨幅达1.39%，深证成指上涨4.6%，创业板指数上涨7.59%，科创50上涨2.91%。行业板块方面，日用化工、医疗保健、电气设备等涨幅领先，水产品、石油、船舶等板块跌幅居前。 本周初，随着传言已久的华为“造车”落地，A股汽车概念板块全面爆发。不过，在市场迎来一股“车市行情”下，投资者也需擦亮双眼，因为从上市公司业绩看，有不少“伪华为合作股”、“伪新能源车股”的盈利能力堪忧。 近期，银行板块频获北向资金、公募基金的一致加仓，这也使得市场开始思考，以银行股为首的大金融会成为接下来的市场主线吗？此外，随着五一黄金周的临近，航空、餐饮、旅游、酒店、免税等个股是否会迎来一波行情？ 热点复盘 五一黄金周将至，文旅行业或迎“补偿性消费” 五一将近，很多人即将开启“假期模式”。专家预计，今年五一旅游人次有望突破2019年同期水平，超过2亿人次。 从市场表现看，本周旅游板块周涨幅达2.61%。不过，从个股一周涨跌幅看，行业个股仅有9只个股录得上涨。其中，中国中免、宋城演艺、张家界涨幅居前。那么，对于相关板块后市的表现，机构又是…